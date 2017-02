Kottayam (AsiaNews/Agenzie) – Fare attenzione al consumo di carburante; compiere piccoli gesti per ridurre la produzione di anidride carbonica; riscoprire le domeniche in compagnia di famiglia e amici, piuttosto che sprecare risorse preziose. È quanto proposto dalla Church of South India (Csi), l’unione delle Chiese protestanti del Paese, che ha lanciato il “digiuno del carbone” durante la Quaresima. Per il panorama indiano, si tratta di una campagna unica nel suo genere che tenta di porre un freno alle conseguenze dannose del cambiamento climatico e del riscaldamento globale. L’India è uno dei Paesi più inquinati al mondo, soprattutto per l’utilizzo di forme di energia convenzionale come il carbone, considerate necessarie per sostenere la crescita economica. Sebbene lo scorso anno il governo abbia aderito all’Accordo di Parigi sul clima, il Paese continua ad essere uno dei maggiori responsabili del riscaldamento dell’ambiente. Per proteggere la biodiversità sul suolo indiano, il rev. Thomas K Oommen, moderatore della Csi, ha inviato una lettera a tutti i leader delle Chiese protestanti, ai membri esecutivi del Sinodo della Csi e ai direttori degli uffici a livello locale. Nella missiva si spinge tutti i fedeli a iniziare un cambiamento nel proprio stile di vita e di approccio all’ecologia, come già affermato da papa Francesco nell’enciclica Laudato sì sulla protezione dell’ambiente. Il rev. Oommen afferma: “Il digiuno del carbone è una sfida a soffermarsi sulle nostre azioni quotidiane, a riflettere su quale sia il loro impatto sull’ambiente”. Per creare un mondo più sostenibile, aggiunge, “suggerisco la formazione di piccoli gruppi all’interno delle vostre chiese, che si potrebbero riunire e discutere dopo le funzioni religiose”. In vista del periodo quaresimale, invita a “rendere le prossime domeniche un tempo di riflessione e meditazione. Guardatevi indietro e pensate a come trascorrete le vostre domeniche: quanto carburante utilizzate? Quanto spendete? La vostra vita rispecchia una gestione delle cose in modo responsabile e la protezione dell’ambiente naturale?”. “Riflettete su come avete trattato l’ambiente finora – scrive in conclusione – impegnatevi ad osservare le domeniche in modo semplice durante la Quaresima, trascorrendo il tempo con amici e familiari, mangiando cibo più semplice, viaggiando meno e rallegrandovi del creato di Dio”.