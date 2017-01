Hong Kong (AsiaNews) – E’ iniziato oggi a Hong Kong il processo per corruzione contro Donald Tsang Yam-kuen, capo dell'esecutivo tra il 2005 e il 2012. Al Tribunale di primo grado - che si trova ad appena un chilometro dalla sede dalla quale Tsang governava la città – la procura presenterà le accuse, secondo le quali Tsang è coinvolto in una serie di conflitti di interesse, tra i quali l’affitto gratuito di un appartamento di lusso a Shenzhen, nel sud della Cina, dal socio di una società di trasmissione, “Wave Media”, della quale aveva approvato le domande di licenza. Contro Tsango ci sono tre capi di accusa. Quella di corruzione, ai sensi della Prevention of Bribery Ordinance (Ordinanza di prevenzione della corruzione) imputa a Tsang di aver accettare un vantaggio - e cioè il rinnovo e la ristrutturazione dell’attico - come incentivo o ricompensa per un atto compiuto in quanto capo dell'esecutivo. Calmo all’apparenza, l'ex capo dell’esecutivo è giunto all'Alta Corte di Admiralty verso le 8:15 di oggi, più di un'ora prima dell’inizio del suo processo, tenendo per mano (nella foto) sua moglie, Selina Tsang Pou Siu-mei. Tsang, che si è dichiarato “non colpevole”, è il funzionario in pensione più alto in grado a essere processato per corruzione a Hong Kong e rischia il carcere, in un caso che ha colpito una città nota per la sua reputazione di onestà.