di Mathias Hariyadi

Sono 1,2 milioni di dosi. Altre 1,8 milioni dovrebbero essere consegnate fra un mese. Presidente Jokowi: In dicembre produrremo da soli 15 milioni di vaccini; 30 milioni a gennaio. Prima di avviare la campagna di vaccinazione si attende il via libera dell’Agenzia del farmaco. Contagi e morti in aumento.

Jakarta (AsiaNews) – Il governo ha ricevuto ieri le primi dosi del vaccino anti-coronavirus prodotto dalla cinese Sinovac Biotech. Il presidente Joko “Jokowi” Widodo ha dato la notizia nella tarda serata, spiegando che le dosi arrivate in volo dalla Cina sono 1,2 milioni. Le autorità si aspettano di averne altre 1,8 milioni ai primi di gennaio.

La compagnia statale PT Bio Farma ha testato il farmaco della Sinovac dallo scorso agosto. Jokowi ha aggiunto che questo mese arriverà materiale per produrre in modo autonomo 15 milioni di dosi; 30 milioni saranno prodotte il mese prossimo.

Nelle ultime settimane, il Paese ha registrato una crescita significativa di contagi. I casi d’infezione sono quasi 576mila; 17.740 i morti, il numero più alto nel sud-est asiatico.

Rimangono dubbi su quando inizierà la campagna di vaccinazione. L’Agenzia nazionale del farmaco (Bpom) deve ancora approvare la somministrazione. La valutazione riguarderà qualità ed efficacia del vaccino, oltre al suo essere “halal” (“puro” per l’Islam).

Airlangga Hartarto, ministro degli Affari economici, ha precisato che i primi a essere vaccinati saranno il personale sanitario e i funzionari pubblici. Mentre per loro non è previsto alcun costo, i privati cittadini dovranno pagare per immunizzarsi. Il governo sosterrà però la spesa per 93 milioni di persone appartenenti a famiglie con basso reddito.

Secondo la Bpom, l’uso del vaccino Sinovac sarà autorizzato entro fine dicembre. I vertici di PT Bio Pharma hanno spiegato che un’efficace campagna di vaccinazione sarà organizzata prima di febbraio.