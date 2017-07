Jakarta (AsiaNews) – Una storia d’amore che supera le convenzioni sociali: è quella tra Selamet, 16 anni, e Rohaya, 71, convolati a nozze nonostante le critiche nel villaggio di Ogan Komering Ulu (provincia di Sud Sumatera). La storia ha fatto il giro dell’Indonesia quando gli sposini hanno giurato che si sarebbero tolti la vita, qualora la loro unione non fosse stata coronata dalle nozze. Ricevuto il sostegno dei vicini, i due hanno fatto visita ad un leader religioso locale che si è dichiarato disposto ad officiare la cerimonia. In seguito alle pressioni degli abitanti, il capo del villaggio ha riconosciuto la legalità del matrimonio il 2 luglio scorso, nonostante i 55 anni di differenza tra i due sposi. Secondo la legge indonesiana Selamet Riyadi è troppo giovane per sposarsi. Essa stabilisce l’età legale per il matrimonio a 17 anni. La loro storia d’amore è iniziata sei mesi fa, quando Riyadi si è trasferito nella casa della donna in seguito al divorzio dei suoi genitori. Prima di sposarsi, il giovane ha chiesto la mano dell’amata all’unico figlio della donna, che ha rimandato l’approvazione al capo villaggio. Quest’ultimo si è accordato con la Commissione indonesiana per la protezione dei minori (Kpai). Il responsabile della Kpai ha dichiarato che una tale differenza di età non rappresenta di per sé un problema. A suscitare le perplessità della Commissione è tuttavia l’incapacità della coppia ad adempiere ad uno degli scopi del matrimonio: la generazione di nuove vite.