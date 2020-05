I cinesi pretendono di sfruttare le pescose acque di alcune isole indonesiane. Dopo le Filippine, il governo indonesiano è il primo a riconoscere la sentenza internazionale che nel 2016 ha respinto le rivendicazioni cinesi. Per gli indonesiani, la “Nine-Dash line” della Cina è contraria alla Convenzione Onu sul diritto del mare. I negoziati per un codice di condotta per la navigazione nella regione si trascinano dal 2016.