Jakarta (AsiaNews) – La polizia indonesiana ha ucciso tre terroristi che stavano per mettere in atto un attentato a Jakarta. Un quarto uomo è stato arrestato. Il piano, secondo gli agenti, prevedeva l’accoltellamento di un poliziotto e, mentre la folla si fosse accalcata a guardare, un attacco suicida con esplosivi. Obiettivo dei terroristi erano gli agenti adibiti alla sicurezza delle celebrazioni natalizie nella capitale. La polizia ha compiuto un raid in una casa nell’area residenziale Puri Serpong 2, a South Tangeran (provincia di Banten, sud-ovest di Jakarta). I terroristi avrebbero resistito all’arresto aprendo il fuoco contro gli agenti e lanciando esplosivi. M. Iriawan, ispettore generale, afferma che le autorità hanno perquisito la casa e confiscato molte prove, fra cui una bomba tubo, armi da fuoco e zaini contenenti altro esplosivo. Il ruolo dei tre terroristi uccisi è ancora da verificare, ma secondo gli inquirenti sarebbero legati ad una cellula terroristica di Solo (Central Java) che aveva pianificato anche un attacco al palazzo presidenziale, sventato qualche settimana fa. Come ogni anno, in vista delle festività natalizie la polizia indonesiana aumenta gli standard di sicurezza compiendo controlli a tappeto. Anche la squadra antiterrorismo Densus 88 è coinvolta nelle operazioni di prevenzione di attacchi terroristici. Pochi giorni fa, la squadra ha arrestato altri 10 membri della cellula di Solo. Secondo la polizia questa sarebbe stata fondata da Bahrun Naim, principale sospettato per gli attenti di Jakarta del gennaio scorso, che ora combatte in Siria per lo Stato islamico.