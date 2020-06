Morto anche il piccolo che portava in grembo. Prima di morire, il pachiderma ha vagato per giorni tra atroci sofferenze. Sdegno nel Paese, ma le autorità non sanno ancora se si tratta di un incidente o di un atto deliberato. In India vivono 27mila elefanti allo stato brado e 2500 in cattività.

Thiruvananthapuram (AsiaNews/Agenzie) – Un’elefantessa di 15 anni è morta nel Kerala dopo aver mangiato un ananas pieno di petardi. Con lei è morto il piccolo che portava in grembo. Prima di morire, il pachiderma ha vagato per giorni tra atroci sofferenze nei pressi di un villaggio. Per trovare sollievo dal dolore, l’animale immergeva la bocca e la proboscide nelle acque di un fiume. Guardie forestali e veterinari sono intervenuti per cercare di salvarla, ma le ferite alla bocca provocate dall’esplosione erano troppo gravi, al punto che le impedivano di nutrirsi.

Nel Paese è montato lo sdegno per l’accaduto, ma le autorità non sanno ancora se si sia trattato di un atto deliberato o di un incidente. Pinarayi Vijayan, primo ministro del Kerala, ha rivelato che tre persone sono indagate: due di loro sono state interrogate e poi rilasciate.

Il timore è che l’animale abbia ingerito il frutto con un mortaretto, usato per tenere cinghiali e maiali selvatici lontani dalle coltivazioni, uno stratagemma piuttosto comune nelle campagne indiane. Ma anche i pachidermi sono presi di mira dagli agricoltori. In India vivono 27mila elefanti allo stato brado e 2500 in cattività. Quando un esemplare si aggira vicino a villaggi e campi coltivati, esso rischia una rappresaglia da parte degli agricoltori del posto: un problema sollevato dalle associazioni ambientaliste nazionali, e che interessa altri Paesi asiatici, soprattutto lo Sri Lanka.