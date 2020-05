Sradicati il 60% degli alberi; distrutte centinaia di migliaia di abitazioni. Mancano elettricità, acqua, cucina, servizi igienici; le strade sono interrotte. Molte chiese e conventi colpiti. L’impegno di Caritas, insieme con l’esercito per distribuire aiuti e per la ricostruzione.

Kolkata (AsiaNews) – Il ciclone Amphan, che la scorsa settimana ha colpito il West Bengal e l’Orissa, ha fatto 87 morti (86 nel West Bengal; uno nell’Orissa), ma ha causato danni che pesano sulla vita di almeno 18 milioni di persone.

P. Franklin Menezes, della Seva Kendra, il braccio sociale dell’arcidiocesi di Kolkata, elenca: “Almeno il 60% degli alberi – molti vecchi di oltre 100 anni – sono stati sradicati, producendo un disastro ecologico. Questi alberi sono caduti sui tetti delle case e delle capanne, distruggendo centinaia di migliaia di abitazioni, soprattutto quelle dei più poveri, meno robuste. Gli alberi sono caduti anche sui pali della luce per cui molti villaggi, ancora oggi, non hanno elettricità, internet, energia per le pompe e quindi non hanno acqua. La mancanza di acqua potabile, di cibo caldo e di un tetto sono i bisogni più urgenti. Ma vi è pure il problema delle strade, bloccate dagli alberi. Specie nei quartieri 24 Parganas South e North, non è ancora possibile far arrivare i soccorsi. La pulizia delle strade dagli ostacoli è affidata all’esercito, insieme a molti volontari.

La mancanza di acqua e le distruzioni hanno causato una mancanza assoluta di servizi igienici.

L’unica nota positiva della vicenda è il basso numero di morti. Ciò è avvenuto grazie alla lungimiranza dei governi dei due Stati, che hanno fatto riparare almeno 700 mila persone nei rifugi”.

Mons. Thomas D'Souza, arcivescovo di Kolkata, sta visitando personalmente le situazioni colpite dal ciclone. “Amphan - dice ad AsiaNews – ha distrutto case, raccolti, animali fra le famiglie di almeno 24 parrocchie. Anche le chiese e i conventi hanno subito danni. Ho diffuso una circolare per tutti i parroci, i superiori religiosi e i presidi delle scuole perché ovunque è necessario, diano cibo e ospitalità a coloro che sono stati colpiti dal ciclone, senza discriminazione né di credo, né di casta. Nella distribuzione degli aiuti e nella ricostruzione, la Caritas sta lavorando fianco a fianco dell’esercito indiano".

Il card. Oswald Gracias, presidente dei vescovi indiani (Cbci), ha espresso preghiere e compassione per la perdita di vite e di mezzi di sussistenza alla popolazione del West Bengal e dell’Orissa. Il cuore dei vescovi, egli dice, “è tutt’uno con le sofferenze della gente” Per questo egli chiede alle autorità civili ed ecclesiali di fare ogni sforzo “per raggiungere e aiutare coloro che sono stati colpiti dal ciclone”. (N.C.)