Città del Vaticano (AsiaNews) – L’arcivescovo di Varsavia, mons. Henryk Hoser, è stato incaricato da papa Francesco a recarsi a Medjugorje come inviato speciale. Da tempo si aspetta una dichiarazione della Chiesa sulla veridicità delle apparizioni della Madonna a un gruppo di veggenti. Ma la Segreteria di Stato, nel comunicato diffuso oggi dalla Sala stampa della Santa Sede, ha precisato che il compito di mons. Hoser “ha carattere esclusivamente pastorale”. Il testo del comunicato è il seguente: “In data 11 febbraio 2017 il Santo Padre ha incaricato S.E. Mons. Henryk Hoser, S.A.C., Arcivescovo-Vescovo di Warszawa-Praga (Polonia), di recarsi a Medjugorje quale Inviato Speciale della Santa Sede. La missione ha lo scopo di acquisire più approfondite conoscenze della situazione pastorale di quella realtà e, soprattutto, delle esigenze dei fedeli che vi giungono in pellegrinaggio e, in base ad esse, suggerire eventuali iniziative pastorali per il futuro. Avrà, pertanto, un carattere esclusivamente pastorale. È previsto che S.E. Mons. Hoser, il quale continuerà ad esercitare l’ufficio di Arcivescovo- Vescovo di Warszawa-Praga, completi il suo mandato entro l’estate prossima”. Da anni vi sono contrasti fra il vescovo di Mostar e la comunità costituitasi attorno ai veggenti che rivendicano di avere visioni quotidiane della Vergine almeno dal 1984. Nel 2010 papa Benedetto XVI aveva costituito una commissione con a capo il card. Camillo Ruini per investigare il fenomeno delle apparizioni e verificare la devozione mariana che si è sviluppata in tutto il mondo con milioni di pellegrini che giungono a Medjugorje ogni anno. I lavori della commissione sono stati acquisiti dalla Congregazione per la Dottrina della fede, ma non vi è stato ancora alcun pronunciamento papale. Le testimonianze sulla veridicità della fede delle persone che giungono al santuario nella Bosnia Erzegovina si moltiplicano: vi sono conversioni, ritorno alla fede, decisioni vocazionali. Per questo, pur non pronunciandosi ancora sulle apparizioni, il Vaticano ha dato indicazioni che si offra ai pellegrini tutti i servizi religiosi: messa, via crucis, adorazione eucaristica, confessioni. E si consiglia ai gruppi che visitano il santuario di essere accompagnati da un sacerdote. Sulla veridicità delle apparizioni papa Francesco sembra avere qualche perplessità, anche se in passato sembra essere stato un devoto di Medjugorje. Talvolta egli ha espresso giudizi sulla Madonna “postina”, che invierebbe di continuo messaggi, o sulle “prenotazioni” di apparizioni, con tanto di ora e luogo, che qualche veggente pare sfruttare in raduni ecclesiali. In un dialogo che il pontefice ha avuto con i superiori dei religiosi nel mese di novembre, egli ha detto di rifiutare “la Madonna capo di un ufficio postale che ogni giorno manda una lettera diversa, dicendo: «Figli miei, fate questo e poi il giorno dopo fate quest’altro»”. “La Madonna vera – ha aggiunto - è quella che genera Gesù nel nostro cuore, che è Madre. Questa moda della Madonna superstar, come una protagonista che mette se stessa al centro, non è cattolica”. In ogni caso, Francesco non ha mai legato in modo evidente queste esternazioni con il fenomeno di Medjugorje.