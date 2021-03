di Mathias Hariyadi

Esponenti della cultura e della società sottolineano il significato e il valore dell’evento, che fa seguito al Documento di Abu Dhabi. Per padre Wibowo, "fa fratellanza dichiarata dal Documento sarà il punto chiave in cui tutte le diverse parti religiose possono incontrarsi e mettere in atto lo stesso spirito".

Jakarta (AsiaNews) - Per il prof Siti Musdah Mulia, leader femminista e ora presidente in carica dell'ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace), gli incontri della scorsa settimana tra papa Francesco e l’iracheno Ayatollah Ali al-Sistani hanno indicato la forte urgenza per la maggior parte degli indonesiani di mettere in atto lo stesso spirito. Nient'altro che lo spirito di tolleranza con gli altri, nonostante le diverse credenze religiose.

Il loro incontro è più di un semplice gesto simbolico di due figure di spicco delle due grandi religioni: cristianesimo e islam. Il vero spirito che papa Francesco ha esercitato per incontrare Al-Sistani è il riflesso più forte di quello che la Santa Sede ha praticato in maniera massiccia con gli altri: i musulmani.

“Guardo quel tipo di buoni gesti. Nonostante i loro fragili anni di età, entrambe le figure dimostrano il loro forte impegno a ridurre gli atti di violenza basati sul fondamentalismo religioso. E allo stesso tempo per rafforzare lo spirito di tolleranza e pace tra le diverse comunità religiose ", commenta il prof. Mulia con AsiaNews.

"La loro presenza in rappresentanza di diversi fedi religiose - aggiunge - ci ha anche dimostrato che queste due figure internazionali condividevano qualcosa in comune, ovvero porre fine alla violenza settaria e al conflitto regionale in Iraq".

"Nonostante tutti i tipi di differenze tra il Pontefice e l'Ayatollah in termini di etnia, religione e altri, un incontro così storico mi ha convinto come attivista del dialogo interreligioso che la pace è la nostra missione principale", afferma, sostenendo che tale incontro avrebbe rafforzare la libertà di religione, ma soprattutto per coloro che in Iraq non fanno parte delle comunità.

"Ciò che mi ha sorpreso sono le osservazioni di Al-Sistani secondo cui tutti gli iracheni non musulmani dovrebbero essere rispettati in termini di diritti civili da tutte le parti in Iraq".

Un altro aspetto che ha attirato la sua attenzione è lo striscione esposto nella casa dell'Ayatollah che dice “Siamo tutti fratelli. Se non fratelli nella fede religiosa, siamo determinati a diventare fratelli sulla base della nostra comune umanità". “Questa frase popolare - spiega - viene da Ali bin Abi Thalib, la figura centrale della comunità sciita. Thalib è uno dei migliori amici del Grande Profeta”. "Quello spirito dovrebbe rafforzare il nostro comune interesse ad affermare dichiarare e diffondere lo stesso spirito, cioè tolleranza e pace", conclude.

Rafforzare la fratellanza fraterna

Per il prof. Azyumardi Azra, studioso musulmano ed ex preside dell' National Islamic University Syarif Hidayatullah di Jakarta dal 1998 al 2006, lo storico incontro a Najaf ha fatto nuovamente risuonare il più forte appello lanciato dalla Santa Sede per promuovere la fratellanza tra cristiani-cattolici e la comunità musulmana. "L'incontro della scorsa settimana tra papa Francesco e l'ayatollah Ali al-Sistani - afferma il prof. Azra - ha fatto eco al precedente storico incontro ad Abu Dhabi, dove il 4 febbraio 2019 il Pontefice e il Grand Shaykh di al-Azhar Ahmed al-Tayyeb hanno firmato il Documento di Abu Dhabi".

La fratellanza è il nostro valore comune da rispettare e da esercitare nella nostra vita quotidiana di esseri umani sociali. "E’ grazie a papa Francesco e al Grand Shaykh di al-Azhar Ahmed al-Tayyeb che due diversi gruppi religiosi hanno indicato un tale spirito di umanità alla comunità internazionale negli sforzi per costruire una vita religiosa molto più qualificata e una civiltà più pacifica e armonica", conclude.

La fede messa in atto

Per padre Heri Wibowo, segretario esecutivo della KWI’s Interfaith Commission (Komisi HAK-KWI), il gesto compiuto da papa Francesco verso l'Ayatollah Ali al-Sistani è un atto di fede messa in atto. "Niente più paure e preoccupazioni, ma mostrare amore e rispetto per gli altri in quanto entrambe le alte figure religiose si sono mostrate al mondo durante l'incontro", dice padre Wibowo.

Parlando con AsiaNews di alcuni programmi interreligiosi attuati da Komisi HAK-KWI, il sacerdote dell'arcidiocesi di Jakarta afferma che sono stati avviati diversi programmi per promuovere la libertà di religione. "Abbiamo anche progettato un programma in collaborazione con il BNPT nazionale (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme - l'Agenzia nazionale per la prevenzione del terrorismo) per promuovere lo spirito di fratellanza. Nessuna singola religione e nazione promuova atti di violenza e terrore basati sulla religione. In Indonesia, iniziative di questo tipo sono cruciali e importanti poiché abbiamo Pancasila per cui il nostro spirito "Bhinneka Tunggal Ika" (Unità nella diversità) dovrebbe essere il nostro modo di vivere insieme", dice il sacerdote.

"La fratellanza dichiarata dal Documento di Abu Dhabi sarà il punto chiave in cui tutte le diverse parti religiose possono incontrarsi e mettere in atto lo stesso spirito", conclude padre Wibowo.