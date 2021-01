di Ngoc Lan

Messi a disposizione generi di prima necessità per famiglie, disabili e orfani colpiti dagli effetti del Covid-19. Ogni beneficiario può fare acquisti per 3,6 euro al mese. Mons. Tri Bửu Thiên: Seguiamo l’insegnamento di papa Francesco sulla “cultura della cura come percorso di pace”.