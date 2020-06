di Paul Nguyen Hung

Hanoi (AsiaNews) – La parrocchia di Diên Trường appartiene alla diocesi di Hà Tĩnh. E’ stata fondata nel 2006. Attualmente conta 500 famiglie con circa 2.384 fedeli. Questa parrocchia si trova nel comune di Quảng Sơn nella città di Ba Đồn nella provincia di Quảng Bình.

In termini di geografia e clima, questa terra è molto dura. Nella stagione secca è "cháy da cháy thịt" (molto caldo) per il vento laotiano. La stagione delle piogge è molto pesante e causa "inondazioni costanti". Ogni anno, questo posto è un "rốn lũ" (il centro dell'inondazione) e forma un "grande stagno" della città di Ba Đồn. Di conseguenza, le persone soffrono per le inondazioni ogni anno e devono affrontare molte difficoltà nella loro vita.

Padre Peter Nguyen, vicario della parrocchia di Diên Trường, racconta che “tutte le persone qui vogliono costruire un nuovo locale per insegnare il catechismo e i valori umani a bambini e adolescenti. Inoltre, insegnanti volontari danno lezione di lingua inglese e informatica. Vogliamo aiutare i bambini, in particolare gli adolescenti, ad avere conoscenze, abilità lavorative e preparazione per il lavoro futuro”.

La signora Maria Hoàng, una catechista, ha detto che "venendo alla classe, voglio aiutare questi bambini per la Parola di Dio e a diventare brave persone per le famiglie e la società".

Anna Nguyễn, 12 anni, ha affermato che “Studiamo qui: l'estate è molto calda; l'inverno è freddo; la stagione delle piogge allaga. Io e il mio compagno di classe sogniamo una scuola spaziosa e buona per la chiesa e la società”.

La professoressa Maria Hoàng spiega: “Vogliamo aiutare le giovani generazioni a superare la povertà. Quindi diamo ai bambini l'opportunità di studiare qui. Dalla formazione di base dell'educazione globale, le giovani generazioni di oggi diventeranno persone utili per la chiesa e la società. Per questo ideale, lavoriamo sodo".

Di conseguenza, dopo un anno di costruzione del "Nhà Học Giáo Lý" (la Casa per l'apprendimento del catechismo), il vescovo Paul Nguyễn Thái Hợp (nella foto) ha celebrato l'inaugurazione della "Catechism House" e l’ha messa in funzione dal 9 settembre 2018. Le autorità locali hanno concordato e incoraggiato per l’insegnamento".

Nei mesi scorsi, la pandemia di Covid-19 ha influenzato negativamente le attività economiche e la vita dei residenti. Anche tutte le attività pastorali sono state sospese per 6 settimane. Molte famiglie hanno incontrato difficoltà. Ai poveri manca il cibo. Pertanto, durante questo periodo, il parroco di Diên Trường, ha partecipato attivamente ad attività sociali e di beneficenza per aiutare le famiglie povere in questa comunità.

Nello spirito dell'amore dei cattolici, la cantante vietnamita - americana Triệu Ngọc Yến e la Charity Association of Friendly and Loving Smile (Hội Từ Thiện Nụ Cười Thân Ái) degli Stati Uniti continuano a esibirsi “fornendo cibo per i poveri” alla parrocchia di Diên Trường così come a molti altri posti in tutto il mondo.

L'8 giugno, padre Joseph Trương Văn Thực è subentrato la cantante Triệu Ngọc Yến e la Charity Association of Friendly and Loveing ​​Smile per donare più di 1,5 tonnellate di riso alla comunità cattolica Chay della parrocchia Diên Trường della diocesi di Hà Tĩnh.

Un volontario di questa associazione di beneficenza ha dichiarato: “Ho assistito alla vita delle persone qui. Abbiamo un chiara conoscenza delle loro vite". Una giovane volontaria, ha anche raccontato ai media locali che "dopo aver distribuito il riso alle persone nel cortile della chiesa, la nostra delegazione ha continuato a visitare e offrire" con amore sacchi di riso "a molti anziani soli. Vediamo che molte persone devono ancora affrontare molte difficoltà per vivere in questa località”.

Dopo questa pandemia di Covid - 19, la maggior parte dei fedeli della parrocchia di Diên Trường stanno iniziando a tornare al lavoro dei campi. Il punto di forza del comune di Quảng Sơn è lo sviluppo del rimboschimento e del bestiame. La comunità dei cattolici qui si sta anche concentrando sullo sviluppo dell'economia familiare e sul contributo alla socioeconomia”.