di Nirmala Carvalho

Mumbai (AsiaNews) – Un Hindu Pooja - pratica fondamentale induista di adorazione e omaggio a un dio - è stato celebrato nel terreno della chiesa cattolica a Sancoale, Goa, dove la facciata della chiesa antica esiste ancora.

Il parroco, p. Luis Alvares, ha raccontato ad AsiaNews: "Davanti alla facciata della vecchia chiesa, un gruppo di circa 25 persone ha iniziato a eseguire una pooja indù alle 16 di oggi. Dietro la facciata c'è una cappella dove si celebrano le messe domenicali. Questo si chiama patrimonio e luogo religioso. Ero presente con i miei parrocchiani, abbiamo chiamato la polizia, che ha chiesto loro di trasferirsi in un altro luogo per il Pooja. Abbiamo presentato una denuncia alla polizia”.

“Questo – ha detto ancora - è il luogo e il periodo dell'anno in cui si celebrano le novene e la festa di San Giuseppe Vaz. Attualmente, le novene si stanno svolgendo lì in preparazione per la festa di San Giuseppe Vaz, inoltre, il pellegrinaggio a piedi di All Goa si conclude qui nella Chiesa vecchia. Prima della pandemia di Covid, i devoti di tutta l'India e della Sri Lanka visitavano questa chiesa durante le Novene”.

“Oggi, festa dell'Epifania, alle 18.30, abbiamo celebrato il servizio di preghiera a lume di candela, pregando per la pace", ha detto ad AsiaNews p. Luis Alvares. “Hanno partecipato quasi 2000 persone (tutte con mascherine e distanziamento sociale). La Pooja è stata fatta il 30 dicembre, ma – ha aggiunto - la polizia non ha ancora registrato la denuncia”.

Il parroco di Sancoale nella sua lettera di reclamo aveva affermato: “Nella proprietà registrata nella la mappa n. 266/2 del villaggio di Sancoale esiste la facciata della vecchia chiesa. Detta proprietà è legalmente e pacificamente di proprietà, posseduta e goduta dalla ‘Fabrica of Church of Sancoale’". “La facciata che si trova nella suddetta proprietà è stata dichiarata ‘Monumento protetto’ dalla Direzione degli archivi e dell'archeologia del governo di Goa con stato di proprietà ‘Privato’, appartenente alla Chiesa di Sancoale".

L'Arcidiocesi di Goa ha celebrato l'annuale novena e festa di San Giuseppe Vaz, vicino al facciata. Esiste anche una Cappella di Nostra Signora della Salute nella suddetta proprietà in cui si svolgono regolarmente cerimonie religiose cattoliche come la santa messa, litanie e rosari. "Walking Pilgrimage o Bhavartachi Yatra" è un pellegrinaggio annuale intrapreso da migliaia di fedeli di tutta Goa e oltre nel periodo quaresimale del calendario cattolico, di fronte alla vecchia chiesa di Sancoale".

Il parroco nella sua lettera di reclamo ha invitato la polizia a prendere immediata conoscenza dei reati e ad agire immediatamente per registrare una denuncia come FIR (First Information Report) e successivamente indagare in base al capitolo XII del codice della CrPC 1973, in modo da fermare ogni ulteriore danno e violenza alla comunità cattolica in generale. Tuttavia, quattro giorni dopo, la polizia non ha registrato un FIR e non ha tenuto in debita considerazione la lettera di reclamo del parroco.

Il sovrintendente della polizia di South Goa Pankaj Singh ha detto che devono ancora registrare un FIR e stanno indagando sulla questione.

Nella sua denuncia alla polizia, il parroco p. Luis Alvares, ha affermato che gli atti criminali commessi da tutti gli accusati sono riconoscibili, non salvabili e punibili ai sensi della sezione 153 (A) e (B), 295 (A), 440, 426, 447 , 506 (ii), 505 (2 e 3), 509 r / w sezione 34 e / o 120 B di IPC. Ha chiesto alla polizia di Verna di prendere immediata conoscenza dei reati e di registrare un FIR, oltre a prendere provvedimenti per fermare ogni ulteriore danno e violenza in base a quanto prevede il Codice penale indiano 153A: Promuovere l'inimicizia tra diversi gruppi per motivi di religione, razza, luogo di nascita, residenza, lingua, ecc. E compiere atti pregiudizievoli al mantenimento dell'armonia Sezione 295A (Atti deliberati e dannosi, intesi a oltraggiare i sentimenti religiosi di qualsiasi gruppo insultando la sua religione o credenze religiose). L'intimidazione, l'insulto, il disturbo e la punizione per il crimine sono definiti nelle sezioni 504, 505, 506, 507, 508, 509 e 510 del Codice penale indiano



Foto: credit Mcvean Pereira