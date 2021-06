Vanuatu (AsiaNews/Agenzie) – Tutto l’arcipelago melanesiano sta rendendo omaggio al pastore Allen Nafuki (nella foto), leader del Vanuatu's Christian Council di Vanuatu. Il pastore Nafuki, difensore dei diritti dei popoli oppressi del Pacifico, era originario dell'isola di Erromango ed è morto nella sua casa di Port Vila la scorsa settimana.

Membro del Pacific Council of Churches, è stato uno dei principali sostenitori della causa per l'autodeterminazione regionale. In qualità di presidente della Vanuatu Free West Papua Association, il pastore Nafuki ha fatto campagna per anni affinché la regione di Papua controllata dall'Indonesia diventasse indipendente.

Il segretario generale della Pacific Conference of Churches, James Bhagwan, afferma che il pastore Nafuki ha svolto decenni di lavoro importante e ha lasciato un'eredità. Il reverendo Bhagwan afferma che parlava con passione delle aspirazioni per la libertà di Papua occidentale, Kanaky e Maohi Nui in ogni occasione. Era anche preoccupato per il risarcimento delle vittime dei test nucleari nel Pacifico e si è espresso con forza contro la violenza interna.

Nafuki era anche un ex membro del World Communion of Reformed Churches's Executive Committee, il cui segretario generale ad interim, il reverendo dr Ioan Sauca, ha affermato che il pastore Nafuki per tutta la vita ha portato contributi insostituibili, come isolano del Pacifico al movimento ecumenico.

Lo United Liberation Movement for West Papua nel fine settimana ha tenuto cerimonie funebri per il pastore Nafuki a Jayapura e a Wamena. Il suo leader Benny Wenda ha reso omaggio al lavoro di lunga data del pastore Nafuki per spingere i Papuani occidentali ad essere accettati come membri a pieno titolo del Melanesian Spearhead Group.

Il funerale di Nafuki si è tenuto il 14 giugno a Port Vila, il suo corpo è stato poi trasportato in aereo a Erromango per la sepoltura.