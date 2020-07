di Paul Wang

Il leader di Occupy Central ricorrerà in appello, anche se lo reputa “un passo futile”. “Vi sono prove lampanti che un potere al di sopra dell’università ha capovolto la decisione dell’università”. Per il Liaison Office della Cina, la decisione dell’università è un “coronamento della giustizia”. Benny Tai continuerà a lavorare in difesa dello stato di diritto.