di Sumon Corraya

Natore (AsiaNews) - Il cattolico Dominic Mondol ha lavorato al Comitato centrale mennonita (MCC) Bangladesh, un'agenzia umanitaria, come guardia di sicurezza. Dopo aver lavorato lì per 23 anni, ha deciso di lasciare il lavoro due anni dopo.

Voleva imparare qualcosa. Essendo devoto a Madre Maria, voleva iniziare a realizzare una statua di Maria. Suo zio materno vive a Krishnanagar, nello Stato indiano del Bengala occidentale. E’ uno scultore professionista. Nel 1996, ha visitato Krishnanagar e ha portato suo cugino in modo che potesse imparare a fare status. Per due anni, oltre a lavorare al MCC, Mondol ha imparato a fare statue da suo cugino.

Nel 1998 ha lasciato il lavoro e inizia a realizzare statue di Maria, Gesù, Giuseppe, Sant'Antonio da Padova, Madre Teresa ecc.

Nel 2008 ha realizzato la statua di Nostra Signora di Lourdes, nella parrocchia Bonpara di Natore. La realizzazione di questa statua ha avuto successo ed è piaciuta ai cattolici. Più tardi, ha fatto una storia. Realizza centinaia di statue ogni anno.

In passato i cattolici del Bangladesh acquistavano lo statue religioso dall'India e da altri Paesi, ma ora prendono le statue da Mondal. Partecipa ad almeno 20 pellegrinaggi in tutto il Paese e vende le sue statue religiose.

Recentemente AsiaNews ha parlato con lui. Ha detto che è un grande fedele di Madre Maria. Riceve risposte alla preghiera da varie statue religiose, inclusa Maria. Ha detto: “Avevo devozione per le statue religiose. Successivamente ho iniziato a realizzarle. Mi piace farlo".

Il devoto cattolico di 65 anni Mondol dice di aver ottenuto immense benedizioni da Dio come ricompensa di questo lavoro religioso. Ha testimoniato: “Ero una semplice guardia di sicurezza e non molto istruito, ma dopo aver iniziato a fare statue religiose, ottengo ciò che chiedo a Dio Onnipotente. Ho ottenuto prosperità, onore, pace e sicurezza nella mia vita". Vescovi, sacerdoti e laici, dice, lo onorano perché è un creatore di statue religiose.

Visitando la sua fabbrica nella sua casa nel villaggio di Bonpara Sud a Natore, si vede che ha realizzato una statua dell'italiano Xaviren P. Mario Veronesi che fu ucciso nella parrocchia Shimulia di Jessore nel 1971 durante la guerra di indipendenza del Bangladesh dal Pakistan.

"Dalla parrocchia di Shimulia – racconta Mondol - il sacerdote mi ha mandato una foto di statue religiose, vedendola ho fatto queste statue di padre Mario Veronesi". Ha ricevuto 40.000 BDT (circa400 euro) per la realizzazione della statua. E ha riferito di aver ricevuto molti altri ordini per fare statue e guadagnare.

Un tempo il Christian Communication Center (CCC) portava statue religiose dall'India, perché in Bangladesh non c'erano scultori cattolici. CCC opera sotto la Commissione episcopale per le comunicazioni sociali, pubblica libri religiosi, porta materiali religiosi dall'India e li vende ai cattolici negli uffici parrocchiali in tutto il Paese, compresi i loro centri. Ciò malgrado, il CCC e i centri pastorali diocesani sono i principali acquirenti all'ingrosso delle statue di Mondol.

Mondol ha detto che si sente felice quando vede persone devote e preghiere accanto alle sue statue. “Sono i miei momenti migliori, quando vedo qualcuno fare devozione alle statue che ho realizzato. In quel momento, mi sembra che il lavoro sia fruttuoso e ho l'ispirazione per realizzare statue religiose più belle".

Aggiunge che non fa statue religiose solo per guadagnare denaro, ma anche per diffondere il messaggio di Dio. “Ho osservato che in Bangladesh nessuno fa statue religiose nella comunità cristiana, quindi l'ho imparato e sembra che io stia predicando l'opera di Dio. Le statue religiose aiutano ad aumentare la devozione nella preghiera e nella santa messa. Molte persone pregano e comunicano con Dio tramite le statue e ottengono la risposta della preghiera. Quindi sto lavorando come un ponte tra le persone e il loro Dio". Vorrebbe che coloro che comprano le sue statue, dovrebbero adorarlo vicino alle statue, invece di tenerle solo per l'esposizione.

Ha raccontato, infine, che le sue statue sono richieste nelle diocesi di Dinajpur e Rajshahi, dove i nuovi credenti sono in aumento grazie a missionari stranieri e locali.