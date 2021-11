di Wei Jingsheng

Divisioni emerse prima e dopo il 6° Plenum del Pcc. Cedendo all’opposizione interna, il presidente non è riuscito a imporre la sua versione della terza “risoluzione storica”. Il caso della tennista Peng Shuai costruito ad arte per colpire Zhang Gaoli. I cinesi non accettano il modello dittatoriale di Xi. Una riflessione “del padre della democrazia” in Cina, ora esule negli Stati Uniti.

Washington (AsiaNews) – Il 6° Plenum del Comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc) ha adottato una strana “risoluzione storica”, che imita le due precedenti senza assomigliarvi. Se avesse rispettato il formato dei documenti di Mao Zedong e Deng Xiaoping, quello di Xi avrebbe sconfessato le risoluzioni dei vecchi leader e creato il gruppo dirigente di base e la nuova tabella di marcia per il futuro. È nella tradizione del Partito manipolare la storia per affermare una grande immagine di se stessi. E questa era anche l'intenzione di Xi.

Purtroppo per il presidente cinese, all’interno del Pcc non si respira la stessa atmosfera delle passate due risoluzioni storiche, né Xi ha il prestigio di Mao e Deng; per non parlare dell’assenza di un percorso futuro condiviso da tutto il Partito. Alla vigilia del 6° Plenum nel gruppo dirigente c'era già forte disaccordo sui contenuti della terza risoluzione; sono state presentate più di 500 opinioni e apportati cambiamenti fondamentali al testo.

L'aiutante di Xi, Li Zhanshu, non è riuscito a sopprimere l'opposizione. Lo stesso Xi era a capo del team di scrittura del documento, ma non è stato in grado di imporre il testo che voleva. Tutti questi fallimenti provano che Xi non controlla tutto: questa è una solo una credenza creata dalla propaganda ufficiale per i media e l’opinione pubblica stranieri, non la situazione reale.

Prima del Plenum, la lotta interna al Pcc era sconosciuta al mondo esterno. Da alcuni rapporti pubblicati al termine della sessione plenaria emerge che la disputa sul testo è stata molto feroce. Alla fine per Xi è stato un fallimento, con la contesa intestina al Partito che ha raggiunto un nuovo picco.

Da tempo ci sono indizi di scontri nel Partito. Zhang Gaoli, l'unico uomo forte e sano nella fazione di Jiang Zemin, è stato colui che si è opposto di più alla negazione dell’eredità di Deng Xiaoping e Jiang Zemin. Per questo la sua amante – la tennista Peng Shuai – si è lamentata di lui sui social media. In origine si trattava di una disputa amorosa molto personale, ma i media l’hanno cavalcata dandogli colore politico.

Man mano che le organizzazioni e i media internazionali si sono fatti sentire, il caso si è trasformato in un grande scandalo che ha umiliato il regime comunista e colpito le Olimpiadi invernali di Pechino del prossimo febbraio. Si potrebbe dire che Xi ha sollevato un sasso, ma questo gli è caduto sul piede. Egli non sa come rispondere, se avanzare o ritirarsi.

Ora si parla anche di un figlio illegittimo di Xi. Un caso del genere, insieme a un’accusa di corruzione da mille miliardi di dollari, ha portato alle dimissioni (dall’autorità anti-corruzione) dell’attuale vice presidente Wang Qishan. Tutto questo clamore spingerà Xi a fare lo stesso passo? Difficile dirlo: l'atmosfera è però molto sfavorevole per il presidente.

Wang si è dimesso nel 2017 perché voleva ottenere la leadership sfruttando l'anticorruzione per costruire il suo prestigio e portare a compimento gli ideali non realizzati dall’ex premier Zhu Rongji.Una combinazione di fattori interni ed esterni ha fatto fallire il suo piano. Egli è ora vice presidente senza alcun potere.

Xi si trova in una situazione anche peggiore. Ha offeso l’élite del Partito, il governo, i militari, gli accademici e i circoli d'affari, ma senza offrire ai cittadini comuni molto di buono. Egli ha cercato di negare la linea riformista di Deng e Jiang e ha propagandato quella dittatoriale di Mao. È difficile che tutto il Pcc e l'intero Paese lo accettino. Pertanto la vittoria al Plenum della fazione anti-Xi era attesa.

Xi vuole far rivivere il sistema tradizionale dell'imperatore; per logica egli deve accettare il “modello cinese” di Deng Xiaoping, che è quello tradizionale di politica autocratica per gestire l'economia di mercato. La dittatura a partito unico del Pcc è però un modello di servitù della gleba, e non può essere combinato con uno più avanzato. Senza la legittimità dell'eredità e il sostegno dell'ideologia confuciana, il modello di Deng non ha guadagnato legittimità, oltre ad aver ereditato una super corruzione.

Xi credeva che la via dell'autocrazia estrema e della dittatura personale presa da Mao fosse conforme alle caratteristiche cinesi, e che potesse obbligare la gente comune a obbedire. I cinesi di oggi non sono però il popolo obbediente del periodo pre-Qing, e le élite attuali non credono nel neo-confucianesimo (delle dinastie Song e Ming). Sediamoci tutti e gustiamoci i nostri meloni, continuando a guardare questo bello spettacolo.