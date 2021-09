di Nirmala Carvalho

Il dipartimento delle Entrate ha fatto recapitare una lettera in cui chiede ai pastori di Shalom Mission di presentare i propri documenti personali e certificare cha la loro conversione non sia avvenuta con la forza. Il vescovo ausiliario Paul Muniya: 'Quella che ha luogo è una conversione dei cuori e delle menti, non costringiamo nessuno a diventare cristiano'.