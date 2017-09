Ho Chi Minh City (AsiaNews) – Il 17 ottobre del 2012, le chiese del distretto di Thủ Đức, nell’arcidiocesi di Thành-Phô Hồ Chí Minh, hanno fondato l’Associazione delle Caritas parrocchiali, la cui patrona è Santa Madre Teresa di Calcutta. Dell’Associazione fanno parte le parrocchie di Thủ Đức, Bình Chiểu, Bình Thọ, Châu Bình, Hiển Linh, Tam Hải, Tam Hà e Fatima Bình Triệu. Ogni anno, la comunità cattolica locale si riunisce a settembre per celebrare la santa e trarre ispirazione dalla sua testimonianza di vita. Lo scorso 5 settembre, ai festeggiamenti in onore della patrona hanno preso parte migliaia tra sacerdoti, religiosi e religiose, fedeli e membri delle varie associazioni caritatevoli. Durante la solenne messa di apertura, p. Mai Phát Đạt, vicario di Thủ Đức e guida spirituale dell’Associazione delle Caritas parrocchiali, ha detto ai fedeli: “Oggi celebriamo la festa di Santa Teresa di Calcutta, patrona della Caritas del distretto. Rivolgiamo a Lei le nostre preghiere, per chiedere a Dio di concedere a noi e agli altri l’amore di Gesù”. In questo mese, l’Associazione ha dato inizio alle lezioni del nuovo anno scolastico per i bambini del distretto che vivono in circostanze difficili. Nelle parrocchie, sono cominciati anche i corsi di catechismo per 600 bambini, dal tema “Vivere con la fonte dell'amore”. P. James spiega ai bambini: “L'educazione alla fede è molto importante. La catechesi è essenziale per la Chiesa. Per l'inizio del nuovo anno scolastico, desidero che siate buoni figli, studiando il catechismo, aiutando e amando i vostri genitori e comportandovi bene in famiglia. Sì, siate bravi figli, di Dio e di mamma e papà”. La sig.ra Huong, membro della Caritas della parrocchia di Thủ Đức, racconta: “In passato, tutti insieme abbiamo imparato i metodi del lavoro sociale, mettendoci al servizio di persone malate di Aids, promuovendo la tutela dell'ambiente, proteggendo la vita e lavorando a progetti rivolti a bambini e adolescenti sfortunati”. “Seguendo l'esempio di Santa Teresa di Calcutta – afferma Paul, uno dei responsabili – abbiamo svolto molte attività sociali e caritative con bambini che vivono in circostanze particolari e difficili. Negli ultimi cinque anni, i membri della Caritas della parrocchia di Thủ Đức hanno aiutato o sostenuto migliaia di persone sfortunate, i poveri che vivono intorno a noi. Essi sono i nostri ‘tha nhân’ (vicini)”. I responsabili della Caritas della parrocchia di Tam Hà spiegano: “Abbiamo avviato un programma di assistenza sanitaria comunitaria, con lo scopo di sensibilizzare le donne che vivono nelle comunità parrocchiali, senza distinzione di religione, a prevenire le malattie tumorali. Il programma viene svolto in collaborazione con il Consiglio medico di Caritas Sài Gòn ed il Diamond Medical Center”. Santa Madre Teresa di Calcutta ha visitato il Paese più volte, lavorando alle sue opere di carità insieme ai religiosi vietnamiti. Attraverso l’esempio della santa, molti cattolici locali di oggi scoprono nuove percezioni delle attività sociali e caritative. P. John Nguyễn Thiên Khải, ha condiviso con i membri della Caritas: “Santa Teresa di Calcutta, che ha portato i suoi passi lungo i sentieri di oltre 150 Paesi nel mondo, amava le persone. In particolare, amava i poveri, i malati, i senzatetto, le persone che vivono nei rifiuti. Perché la Santa Teresa di Calcutta si adoperava per loro? Perché aveva una fede forte, vedeva Dio negli altri”.