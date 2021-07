di Mathias Hariyadi

Jakarta (AsiaNews) - Una chiesa protestante è stata data ieri alle fiamme nella provincia di Sulawesi occidentale. È successo all'alba a Mamasa, quando nell’edificio non c’era nessuno. L’autore del reato è già stato arrestato.

I residenti locali si sono accorti del danno più tardi, quando si sono recati nell’edificio per la messa domenicale. La notizia all’inizio è circolata sui social media e ha ottenuto rilevanza nazionale solo in un secondo momento. Gli abitanti dicono che spesso si verificano atti di intolleranza nei confronti dei cristiani, ma le autorità non rilasciano quasi mai delle dichiarazioni a riguardo. Nessun funzionario del governo di Jakarta ha commentato la vandalizzazione della chiesa: “Non sono arrivati messaggi di sostegno nemmeno dalla Commissione indonesiana per i diritti umani o dal Sinodo delle Chiese protestanti indonesiane", ha commentato un residente ad AsiaNews.

L’edificio non ha subito danni gravi: sono state bruciate le sedie e le panche, e rotti i vetri delle finestre. Il colpevole, un uomo di 40 anni, è stato arrestato. Egli ha dichiarato di aver dato fuoco alla chiesa dopo aver visto in sogno il padre, ormai defunto, che gli “ordinava” di bruciare l'edificio.