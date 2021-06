Manila (AsiaNews) - “Voglio essere prima di ogni altra cosa un pastore che ascolta il gregge a me affidato”. Con queste parole ieri il card. Jose Advincula ha compiuto il suo ingresso ufficiale come nuovo arcivescovo di Manila. In una cerimonia solenne, ma limitata a un numero ristretto di partecipanti a causa dell'emergenza Covid-19, il presule è stato accolto nella cattedrale dell'Immacolata Concezione a Intramuros, dove ha presieduto la celebrazione eucaristica che ha dato inizio al suo ministero.

Il card. Advincula, che ha 69 anni, è stato già arcivescovo di Capiz dal 2011; prima ancora, per 10 anni, è stato vescovo di San Carlos, nella provincia di Negros Occidentale. Era stato nominato arcivescovo di Manila da papa Francesco il 25 marzo scorso, come successore del card. Luis Antonio Tagle, chiamato in Vaticano come prefetto della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli. Già nel concistoro del novembre 2020, Bergoglio lo aveva creato cardinale divenendo così il 9° porporato della storia della Chiesa filippina. A causa della pandemia, egli ha potuto però ricevere la berretta rossa cardinalizia solo la scorsa settimana, in una cerimonia presieduta a Capiz a nome del papa dal nunzio apostolico nelle Filippine, Charles John Brown.

All'insediamento del nuovo arcivescovo di Manila erano presenti gli altri due cardinali che risiedono nelle Filippine: l'arcivescovo emerito di Manila Gaudencio Rosales e il card. Orlando Quevedo di Cotabato. Da Roma il card. Tagle ha inviato un affettuoso videomessaggio nel quale ha invitato Advincula a non avere paura: “Sii quello che sei”, ha detto al suo successore.

Da parte sua nell'omelia il nuovo arcivescovo di Manila ha raccontato di non aver mai pensato di essere chiamato a 69 anni a un nuovo compito, ma di averlo accolto lasciandosi guidare dal proprio motto episcopale che recita molto semplicemente “Ascolterò”. “Il mio desiderio - ha spiegato - è ascoltare tutti, ma in maniera particolare i giovani e le persone che vivono nelle periferie. Per la minore attenzione loro riservata dalla Chiesa, la fede di queste persone è fragile e queste pecore sono i primi obiettivi dei lupi predatori. Ma non posso nutrire il mio gregge se prima non ascolto le loro necessità e i loro desideri. Voglio camminare e lavorare con loro per portarli più vicini a Cristo”.

Nel suo discorso di insediamento il cardinale Advincula ha parlato anche dell'esperienza della pandemia. “Questo castigo - ha detto - ci ha colpito in molti modi, ma ci ha anche fatto percorrere nuove vie creative e ci ha fatto vedere chiaramente quali sono le cose che contano di più nelle nostre vite. Alcuni possono pensare che Dio ci abbia abbandonato. Ma noi vediamo che Lui è il nostro solo aiuto. La luce della nostra fede ci permette di vedere la misericordia di Dio anche in questo prolungato momento di tenebra”.

Come prima visita, domenica 27 giugno il card. Advincula si recherà in una delle aree più povere della metropoli, nel distretto Maricaban: visiterà la baraccopoli e celebrerà la messa nella chiesa intitolata a Maria Conforto degli afflitti. Si tratta di un gesto che è diventata una tradizione per i nuovi arcivescovi di Manila: prima di lui il card. Rosales e il cardinale Tagle lo avevano già compiuto recandosi alla Smokey Mountain subito dopo il loro ingresso. Questa mattina, invece, Advincula si è recato alla Chiesa del Gesù a rendere omaggio alla camera ardente dell'ex presidente Benigno "Noynoy" Aquino, scomparso ieri.