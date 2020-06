In febbraio, il presidente Rodrigo Duterte aveva annunciato la volontà di cancellare il Visiting Forces Agreement con Washington, che permette alle forze statunitensi di operare nel Paese. Crisi pandemica e tensioni tra Stati Uniti e Cina hanno portato al dietrofront. Militari filippini accusano Duterte di piegarsi al volere di Pechino per investimenti che non arrivano mai.