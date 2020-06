di Sumon Corraya

Dhaka (AsiaNews) - In Bangladesh, circa 50 medici sono deceduti per coronavirus negli ultimi due mesi. Nel Paese il tasso di mortalità per coronavirus dei medici è di circa il 4 per cento, il più alto al mondo, dove il tasso medio di mortalità dei medici è del 2,5 percento.

Circa 4.000 operatori sanitari - medici, infermieri, patologi e tecnici - sono stati finora infettati. Gli esperti affermano che le ragioni principali dell’infezione tra il personale sanitario sono la mancanza di forniture di dispositivi di protezione individuale (DPI) di qualità e il nascondere informazioni da parte dei pazienti che sono coronavirus positivi. "Ho ricevuto due DPI dal mio ufficio che non sono di qualità, quindi mio marito mi ha acquistato due DPI di qualità da Dhaka e li uso", afferma un'infermiera cattolica che lavora in un ospedale statale di Dhaka. L'infermiera, 32 anni, non vuole rivelare il suo nome e dice che i suoi colleghi sono stati infettati da questo virus. Sta anche passando giorni nella paura di esserne infettata, ma è impegnata a continuare a servire le persone malate.

Una ricerca indica anche che molti servizi sanitari non hanno ottenuto DPI di qualità. Il 24% percento degli operatori sanitari in Bangladesh deve ancora ricevere DPI e il 44% di coloro che hanno DPI non sono soddisfatti della qualità. La ricerca è stata condotta dalla James P Grant School of Public Health dell'Università di Brac e dal Bangladesh Health Watch (BHW). La comunicazione è stata fatta durante la presentazione dei risultati di due ricerche sui DPI e sul finanziamento della salute in un briefing sui media online il 20 giugno.

Il rapporto afferma che il 76% degli operatori sanitari ha attualmente DPI, ma solo il 56% è soddisfatto della qualità.

Muzaherul Huq, ex consigliere regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ha affermato che il tasso di infezioni da coronavirus tra gli operatori sanitari è molto elevato in Bangladesh rispetto ad altri Paesi.

Sembra che la ragione principale dietro le crescenti infezioni tra gli operatori sanitari sia che entrano direttamente in contatto con i pazienti e i loro assistenti senza adeguati dispositivi di protezione. “I medici – spiega - hanno lavorato per molte ore sotto una forte pressione e soffrendo di angoscia e affaticamento. "Ecco perché a volte perdono la testa e gestiscono erroneamente i pazienti, causando l'infezione".

Secondo il vicecancelliere della Kanak Kanti Barua della Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (BSMMU) la maggior parte dei medici si infetta mentre si occupa di pazienti che vanno da loro ma nascondono informazioni sui loro sintomi. “Molti pazienti – dice - insieme ai loro assistenti, vengono dai dottori senza indossare maschere. Nascondono anche la loro infezione".

In Bangladesh, fino a giugno, sono 1502 le persone morte e 115.786 quelle infettate. Tra queste, cinque cristiani sono morti di coronavirus. Anche l'arcivescovo Moses M Costa è stato infettato; ieri il suo secondo esame è diventato negativo e si sta curando.