Lo ha riaffermato papa Francesco in un incontro col vescovo di Daejeon. Nel 2018 il pontefice aveva ricevuto un invito a voce di Kim Jong-un, ma poi non vi è stato alcun invito ufficiale. La diocesi di Daejeon ha donato 450mila dollari Usa per il programma di condivisione dei vaccini.

Seoul (AsiaNews/Agenzie) – Papa Francesco vorrebbe visitare la Corea del Nord, per esprimere la vicinanza a tutto il popolo coreano, diviso dai tempi della guerra di Corea (1950-1953). Lo ha detto oggi mons. Lazzaro You Heung-sik parlando con un giornalista dell’agenzia Yonhap, ricordando la conversazione da lui avuta con il pontefice una settimana prima, il 17 aprile.

Mons. You, vescovo di Daejeon, è molto familiare con il papa, che lui ha accompagnato e ospitato durante il viaggio del pontefice in Corea del Sud nel 2014.

Francesco ha espresso il desiderio di visitare il Nord diverse volte. Nel 2018, in occasione di una visita in Vaticano del presidente sudcoreano Moon Jae-in, che consegnò al papa un invito a voce da parte del leader del Nord Kim Jong-un. In quel periodo fervevano i dialoghi fra Pyongyang e Washington e molti contavano su uno sviluppo positivo. Quella volta papa Francesco ha detto che era pronto ad andare in Corea del Nord se avesse ricevuto un invito ufficiale.

Da allora però, non vi sono stati sviluppi e i dialoghi fra Pyongyang e gli Stati Uniti, e perfino con Seoul i dialoghi si sono arenati.

La diocesi di Daejeon ha donato 460 mila dollari Usa al pontefice per il programma di condivisione dei vaccini, lanciato dalla Elemosineria apostolica.