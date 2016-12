Mumbai (AsiaNews) – Il cristianesimo “ha cambiato la cultura morale del popolo indiano”. Lo afferma ad AsiaNews mons. Nereus Rodrigues, noto educatore ed ex rettore della basilica di Santa Maria del Monte di Bandra (Mumbai). In occasione dei festeggiamenti per i suoi 67 anni di sacerdozio, egli parla del ruolo dei valori cristiani, “che hanno giocato una parte importante nell’influenzare la cultura e la società attraverso il caritatevole lavoro di educazione e l’apostolato di assistenza medica in tutto il Paese, sia nelle aree urbane che nelle zone rurali più remote. Attraverso numerosi servizi di carità e welfare la presenza cattolica ha svolto un ruolo vitale nel diffondere il sistema dei valori di Gesù e avviare una trasformazione nella vita delle persone e nella società”.

Secondo mons. Rodrigues, 93 anni, le istituzioni scolastiche cattoliche hanno avuto un impatto determinante per lo sviluppo dell’India. “Attraverso le nostre scuole e università – dichiara – l’educazione cattolica si è resa responsabile di un cambiamento positivo”.

Egli racconta che a Mumbai “esistevano molti quartieri dove vivevano cattolici in umili condizioni. Noi abbiamo accolto i loro figli, che sono diventati la prima generazione di scolari. A scuola essi erano trattati alla pari degli studenti provenienti da famiglie benestanti. Non c’era distinzione, tutti avevano le stesse opportunità”.

Col passare del tempo, continua l’educatore, “questi bambini sono sbocciati, sia dal punto di vista intellettuale che nella comprensione della religione. In seguito hanno trovato buoni posti di lavoro e si mantengono da soli”. Per l’ex rettore “è motivo di grande orgoglio il fatto che tra di loro sono fiorite molte vocazioni. Oggi tanti dei nostri sacerdoti e suore servono la Chiesa, sia in India che all’estero. Essi sono missionari del mondo: tutto questo grazie all’educazione cattolica”.

Mons. Rodrigues è una pietra miliare sia per l’arcidiocesi di Mumbai che per il settore della formazione nel suo Paese. Ordinato nel 1949, dopo aver trascorso un periodo di studi tra Londra e Roma nel 1958 è stato nominato preside del liceo St. Andrew. Alla metà degli anni Sessanta è diventato presidente della All India Association of Catholic Schools (Ainacs) e in seguito – cosa del tutto eccezionale in India – è stato anche il presidente dell’organizzazione laica “Head Master’s Association”. Tra gli anni ’60 e ’70 è stato ispettore delle scuole cattoliche su tutto il territorio.

Oltre al settore dell’educazione, un altro ambito di lavoro è stato quello dell’assistenza ai malati. Negli anni Settanta egli è intervenuto quando le suore della Missione medica volevano chiudere l’Holy Family Hospital di Bandra e trasferirsi nelle aree rurali per servire i poveri. Mons. Rodrigues si è opposto alla chiusura, sostenendo che fosse “importante avere un ospedale cattolico per provvedere alla comunità cattolica in aumento nei sobborghi della città”. Grazie al suo intervento e all’intercessione del card. Valerian Gracias, allora arcivescovo, nel 1978 le suore Orsoline di Maria Immacolata hanno assunto la gestione della struttura. Oggi l’ospedale è un’eccellenza nel panorama medico indiano, ha 260 posti letto e “continua a servire i più vulnerabili ed emarginati”.

Alla domanda di fare un bilancio dei suoi numerosi successi, egli risponde con un timido sorriso: “Siamo servi inutili, abbiamo solo fatto il nostro lavoro”. “La mia vita – conclude – è stata spesa al servizio della Chiesa in India e animata solo dal servizio svolto con amore. Un servizio ricco di misericordia e carità”.