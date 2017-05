Mosca (AsiaNews/Agenzie) - Russia, Stati Uniti, Turchia e Siria sono sul punto di raggiungere un accordo, che porterà alla creazione di “zone di sicurezza” in Siria, finalizzate a garantire la piena attuazione e l’efficacia del cessate il fuoco. È quanto ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, secondo cui è prevista inoltre la creazione di aree di interdizione al volo. Secondo quanto riferisce il Cremlino, il presidente statunitense Donald Trump è favorevole all’idea di creare zone cuscinetto in Siria. Egli ha espresso il parere favorevole nel corso di una conversazione telefonica con l’omologo russo Putin il 2 maggio scorso. Una decisione definitiva in materia verrà presa nel corso dei colloqui in corso ad Astana, capitale del Kazakistan, mediati da Teheran, Ankara e Mosca, alla presenza di osservatori Usa. Il tavolo delle discussioni si è aperto ieri, ma i leader della delegazione dei ribelli ha subito sospeso la propria partecipazione per protesta contro i raid aerei dell’aviazione di Damasco. Il piano russo prevede l’introduzione di “zone di sicurezza” nei territori controllati dai ribelli nella provincia nord-occidentale di Idlib, in alcune parti della provincia di Homs, nel centro del Paese, nel sud e nella enclave di Ghouta, a est della capitale. Un tentativo di mettere fine alle violenze, agevolare il rientro dei rifugiati e favorire la consegna di aiuti a una popolazione stremata dal conflitto. A presidiare le aree vi sarebbero dei checkpoint controllati sia dalle milizie ribelli che dai soldati governativi. In aggiunta, è previsto lo stanziamento di truppe straniere nel ruolo di osservatori. “Una delle modalità di applicazione duratura del cessate il fuoco - ha dichiarato Putin, a margine dell’incontro con l’omologo turco Recep Tayyip Erdogan a Sochi - è di creare zone sicure o di de-escalation del conflitto”. “La Russia ha intrattenuto consultazioni preliminari - ha aggiunto il leader del Cremlino - con Damasco e Teheran. Tutti noi concordiamo sul meccanismo da creare per garantire la fine del bagno di sangue e creare le condizioni per l’avvio di un dialogo politico”. Più cauto l’atteggiamento del presidente turco Erdogan, sostenitore del fronte anti-Assad, il quale non ha voluto fare un riferimento diretto alla proposta russa; di contro, egli ha parlato di zone cuscinetto per attenuare gli effetti del conflitto nella provincia di Idlib. Nelle prossime settimane sono previsti nuovi incontri fra i vari leader per stabilire il modo in cui verranno controllate queste “zone di sicurezza”.