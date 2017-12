Pechino (AsiaNews/Agenzie) – Una spessa nebbia da ieri ha causato la chiusura di molte autostrade in diverse zone del Paese, dato che la visibilità si è abbassata a meno di 50 metri. Una delle zone più colpite dalla nebbia è l’Anhui. Nella città di Fuyang tutte le entrate in autostrada sono state chiuse e la polizia ha scortato molti veicoli, dato che la visibilità era di meno di 200 metri. Il mese scorso a Fuyang un incidente a causa della nebbia ha fatto 18 morti e 21 feriti. Nella contea di Linquan, l’osservatorio meteorologico ha innalzato al massimo l’allerta per la nebbia. Anche qui le entrate nelle autostrade sono state sbarrate dalle 2 di notte, lasciando centinaia di camion in coda. Nebbia fitta anche nel Sichuan, soprattutto nelle città di Deyang, Nanchong e Bazhong. L’accesso a molte strade importanti è stato chiuso perché la visibilità era scesa a meno di 50 metri. Una situazione simile si registra anche a Tacheng nello Xinjiang. L’ufficio meteorologico del governo ha detto oggi che la nebbia nel nord dell’Anhui e in alcune parti del Sichuan continuerà ancora per diversi giorni.