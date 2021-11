di Nirmala Carvalho

Mumbai (AsiaNews) – Anche nelle comunità cattoliche dell’Asia domenica 14 novembre è stata vissuta la V Giornata mondiale dei poveri, voluta da papa Francesco per mettere al centro gli ultimi nella vita della Chiesa.

A Mumbai il vescovo ausiliare Allwyn D'Silva ha trascorso la giornata recandosi in visita ad alcune case di accoglienza nella zona di Pokhran. Il presule ha condiviso il pranzo insieme alle ospiti della casa per ragazze Ma Niketan della Society of the Helpers of Mary, che dal 1972 si prende cura delle bambine abbandonate degli slum di Mumbai, che qui trovano una possibilità di crescita e di futuro. Nel pomeriggio si è poi recato al Divya Prabha, un altro ostello aperto dalle Poor sisters of Our Lady dove gli orfani sono accolti e accompagnati fino alla maggiore età. “Di solito – racconta ad AsiaNews il vescovo D'Silva – distribuivamo solo pacchi viveri nelle zone più povere, cosa che anched quest’anno hanno fatto molte parrocchie. Però quest’anno abbiamo voluto dare più spazio all’ascolto: così mi sono fermato per molto tempo ad ascoltare 120 ragazze, le loro storie, i loro sogni. Mi ha colpito sentire quanti si trovano in queste case per aver perso i propri genitori a causa della pandemia. Ascoltare queste storie è stata un’esperienza per me molto arricchente e un’indicazione per il percorso sinodale”.

Nelle Filippine particolarmente forti sono state le parole pronunciate nell’omelia della celebrazione eucaristica dal vescovo Broderick Pabillo, vicario apostolico di Taytay e da sempre molto vicino a chi vive nelle baraccopoli. Facendo riferimento al clima elettorale che domina nel Paese ha lanciato un appello ai candidati alle elezioni della prossima primavera: “Non spendete i teloni pubblicitari, spot televisivi o radiofonici, camapgne social o addirittura tangenti. Spendente i soldi per fare del bene, aiutate concretamente le persone. Questa è la pubblicità migliore. E che vinciate o perdiate avrete comunque aiutato i poveri e il Paese”.

A Seoul il cardinale Andrea Yeom e il nuovo arcivescovo eletto Jeong Sun-taek si sono recati a una mensa per i poveri di Myeongdong dove hanno servito personalmente il cibo. “Spero che riusciremo a condividere i nostri cuori - ha detto il cardinale Yeom - così che possiamo diventare una società dove vivere insieme da fratelli davanti a Dio”.