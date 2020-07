di Wang Zhicheng

Per decenni il Paese ha importato plastica, carta, metalli, tessili e altri rifiuti da usare come sostituti delle materie prime, o per distruggerli o seppellirli. Nel 2016 ha assorbito oltre la metà di tutti i rifiuti solidi del mondo. La Cina resta uno dei Paesi più inquinati della terra: almeno mezzo milione di persone vi muoiono ogni anno per problemi di respirazione legati l’inquinamento dell’aria.