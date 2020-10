di Kenneth Corbilla

Manila (AsiaNews) - La Conferenza episcopale delle Filippine (CBCP) ha rilanciato il suo "Undas" online (Undas è un termine tagalog per Ognissanti e All Souls 'Day). Lo ha annunciato venerdì scorso mons. Pedro Quitorio, direttore dell'Ufficio media della CBCP.

Il rilancio trae origine dal fatto che, con la pandemia, la celebrazione della messa e altre celebrazioni religiose sono state effettuate online. Molte parrocchie hanno chiuso le porte per la celebrazione della messa, ma hanno aperto e utilizzato i social media per continuare a diffondere la Buona Novella della Salvezza durante questi tempi difficili nella vita di ogni popolo.

Undas Online, giunto al suo nono anno da quando è stato lanciato, è stato inizialmente creato per i marittimi e per coloro che lavorano all'estero e non hanno modo di tornare a casa per commemorare la morte dei loro cari, e il suo scopo era quello offrire la messa per le anime. “Ci saranno - ha detto mons Quitorio - messe in diretta, trasmesse in streaming da diversi luoghi”,

Il sito web ha anche aggiunto alcune funzionalità legate a COVID-19 ed esperienze virtuali mentre si celebra Undas. Mons. Quitorio ha detto che si può anche accendere una candela mentre si prega per i propri cari defunti. Sono state aggiunte anche riflessioni audio e video nel sito Web per una celebrazione molto significativa a casa.

Il governo ha recentemente annunciato la chiusura dei cimiteri pubblici dal 29 ottobre al 4 novembre, per prevenire la diffusione del Coronavirus 2019.

L'Amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Manila, mons. Broderick Pabillo ha incoraggiato i fedeli a partecipare e ad ascoltare le messe, pur osservando le linee guida e i protocolli indicati dalla Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Disease (IATF-EID), come il distanziamento fisico e sociale e utilizzo del 10 per cento della capacità totale all'interno delle Chiese.

Nell'insegnamento della Chiesa cattolica, tutto il mese di novembre è dedicato alla preghiera per pregare le anima in Purgatorio, come devozione che dà indulgenze.