Nha Trang (AsiaNews) - Il numero crescente di turisti cinesi alla cattedrale e all’area circostante, con il loro carico di (scarso) denaro e (grande) maleducazione, ha aperto un duro fronte di scontro fra la diocesi di Nha Trang e la municipalità cittadina. In una nota diffusa a inizio aprile, la sezione locale del Partito comunista ha inviato una “lettera di raccomandazione” al comitato parrocchiale chiedendo di tenere aperta l’area e consentire l’ingresso dei visitatori provenienti da oltreconfine. La missiva è stata inviata per conoscenza alla polizia e al fronte patriottico. Tuttavia, fedeli ed ecclesiastici contestano la maleducazione dei turisti che finiscono per profanare il luogo di culto.

Nha Trang è una città marittima e capoluogo della provincia di Khánh Hòa, nella costa centro-meridionale del Vietnam. Un rapporto diffuso dal consiglio di amministrazione dell’ente provinciale del turismo mostra che, al marzo di quest’anno, già due milioni di persone hanno visitato la zona. Un dato del 15% superiore allo stesso periodo dello scorso anno. E a farla da padrone sono i cinesi, che rappresentano la grande maggioranza.

Tuttavia, si tratta di un turismo a basso costo e mordi e fuggi, che ha finito per impoverire il grado di attrattiva dell’area e le hanno fatto perdere punti nelle mappe regionali e internazionali del turismo. Lâm Duy C., presidente dell’Associazione turismo della provincia di Khánh Hòa, sottolinea le “pesanti conseguenze” derivanti da questa tipologia di visitatori. Essi hanno provocato “degrado, causato inquinamento ambientale e un impatto negativo nelle relazioni sociali”. Risulta inoltre compromessa la “tradizione culturale” delle “comunità locali”.

Di fronte alle richieste delle autorità, il comitato diocesano risponde confermando le pesanti critiche verso un turismo che non rispetta la dignità della fede. Il signor Nguyễn T., leader cattolico locale, spiega che la cattedrale ha formulato una sorta di codice di comportamento in cui si esortano i visitatori a vestire in modo consono, parlare in modo discreto e non compiere atti irrispettosi di fronte a fedeli in preghiera o che assistono alla messa.

“Vanno al santuario - aggiunge - per mettere in mostra le fotocamere e fare fotografie. Parlano e ridono in modo sguaiato. Sono comportamenti che si riflettono in modo negativo sulla sacralità della chiesa e sul rispetto dei parrocchiani”. La signora Maria Nguyễn N. ha inviato una lettera al vescovo mons. Joseph Võ Đức Minh, lamentandosi delle delegazioni di turisti cinesi, che in alcuni casi giungono persino a minacciare i fedeli in preghiera.

Interpellata da AsiaNews la signora Mai, una fedele della zona, racconta che “i turisti cinesi, entrati in chiesa, parlano a voce alta. Vanno qua e là. Alcuni danno le spalle all’altare, si appoggiano col mento sul tavolo, e si siedono”. È un tipo di turismo “sbagliato”, aggiungono in coro altri parrocchiani, ed è un “dovere” difendere la sacralità del luogo da “comportamenti inappropriati”.

Secca la replica della sezione locale del partito comunista, secondo cui non è possibile applicare queste regole e divieti perché finirebbero per “limitare” l’affluenza di turisti. Oltre al danno alle casse della provincia, aggiungono, si rischia di minare i rapporti con la Cina.

Lo scontro fra i due fronti al momento resta irrisolto.