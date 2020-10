Nizza (AsiaNews) - Almeno tre persone, due donne e un uomo, sono state uccise e diverse rimaste ferite in un attacco con coltello da parte di un uomo, in apparenza un islamista radicale. L’attacco è avvenuto nella basilica di Nostra Signora dell’Assunzione a Nizza verso le 9 del mattino. Una prima donna è stata sgozzata all’interno della basilica, e un uomo è stato ferito mortalmente; la terza vittima è stata uccisa in un bar davanti alla basilica dove la donna si era rifugiata. Dalle prime ricognizioni, l'uomo dovrebbe essere il sacrista della chiesa.

La polizia è intervenuta ed è riuscita ad arrestare l’autore degli attentati dopo averlo ferito. Ora si trova all’ospedale in condizioni molto gravi. Mentre veniva curato ha spesso gridato “Allah Akhbar!”.

Il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ha detto che tutto sembra andare nella direzione di un “attacco terrorista nel cuore della basilica di Notre Dame”, da parte di un rappresentante dello “islamofascismo”.

L’Assemblea nazionale, in riunione per dibattere le nuove misure misure anti-Covid, ha osservato un minuto di silenzio in omaggio alle vittime.

La città di Nizza è stata già colpita in passato da attacchi terroristi. Il 14 luglio del 2016, giorno della Bastiglia, un tunisino 31enne ha guidato un camion contro la folla in festa, uccidendo 86 persone.

Nelle scorse settimane, dopo la decapitazione di un insegnante che aveva mostrato in classe una vignetta satirica su Maometto, è cresciuta una forte tensione fra una parte del mondo islamico e il governo francese. Alcune dichiarazioni del presidente turco Recep Tayyip Erdogan hanno reso ancora più incandescente la situazione. Francia e Turchia si trovano su fronti opposti sul futuro della Libia e sul Medio oriente.