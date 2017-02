» 04/02/2017, 12.33



IRAQ

Offensiva di Mosul verso lo stadio finale. Onu: in 250mila potrebbero fuggire dalla zona ovest

Il portavoce dell’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati teme fughe di massa. Almeno 66mila persone affollano i campi profughi. L’agenzia gestisce sette accampamenti e ne sta costruendo altri due. Ulteriori preoccupazioni per coloro che fuggono dal distretto di Hawija: “Rischiano di essere rapiti o di saltare in aria sulle mine”.

invia ad un amico : Offensiva di Mosul verso lo stadio finale. Onu: in 250mila potrebbero fuggire dalla zona ovest Medio Oriente Iraq

Il portavoce dell’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati teme fughe di massa. Almeno 66mila persone affollano i campi profughi. L’agenzia gestisce sette accampamenti e ne sta costruendo altri due. Ulteriori preoccupazioni per coloro che fuggono dal distretto di Hawija: “Rischiano di essere rapiti o di saltare in aria sulle mine”.



: : (*) : : (*) : (*)



: (*)

























Vedi anche

IRAQ

L’arcivescovo siro-cattolico ha visitato la più importante città cristiana d’Iraq, da poco strappata ai jihadisti. Qaraqosh porta le “cicatrici” dei combattimenti. Necessario sminare i terreni disseminati di ordigni prima di far tornare la popolazione. Prioritario ricostruire le infrastrutture. Per gentile concessione del L’Orient-LeJour.

IRAQ

Nella zona in corso feroci combattimenti. L’obiettivo è eliminare le sacche di resistenza dei jihadisti e tagliare la via di rifornimento a Mosul. La presenza di forze sciite nel contesto dell’offensiva fonte di controversia. Secondo i critici sarebbero responsabili di violazioni e abusi verso gli arabi sunniti.

IRAQ

Questa mattina un attacco suicida a sud-ovest della capitale ha provocato otto morti. Nel fine settimana una serie di esplosioni ha ucciso almeno 11 civili, decine i feriti. Finora non vi sono rivendicazioni ufficiali degli attacchi. Le forze speciali hanno riconquistato l’antica città assira. I jihadisti avevano distrutto il patrimonio perché ritenuto eredità pagana.

IRAQ

Analisti, politici e leader religiosi affermano che Daesh non ha annientato l’anima multiculturale della città. Tuttavia, ci vorrà tempo perché essa torni un crocevia di etnie, culture e religioni. L’auspicio che siano i giovani a fare il loro ingresso, per primi, nella Mosul liberata. Dall’ascesa dei jihadisti nell’antica Ninive all’offensiva finale, il racconto di due anni di violenza e terrore.

IRAQ

Le milizie dello Stato islamico hanno attacco la città, colpiti edifici governativi e una centrale elettrica in costruzione. Fedeli in ostaggio in una moschea. Una risposta dei jihadisti all’offensiva di Mosul, per aprire un nuovo fronte di battaglia.