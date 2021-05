Da oggi, per motivi di sicurezza, tutti i voli per Tel Aviv sono deviati in altri aeroporti. Violenze fra arabi ed israeliani ebrei all’interno di città israeliane miste fra cui Lod, Acri, Haifa e Tel Aviv. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu è diviso: ha già tenuto due incontri senza frutto e ne ha programmato un altro per domani. Paesi europei: No ai razzi, no alla colonizzazione e all’espulsione dei palestinesi.