I cinesi sono accusati di aver incarcerato in lager 1,8 milioni di uiguri, kazaki e kirghisi. Il numero dei firmatari è più che raddoppiato dalla prima denuncia ufficiale del 2020. Fra loro anche la Turchia, sospettata di aver deportato in Cina profughi uiguri in cambio di aiuti economici. Pechino: accuse “prive di fondamento”.