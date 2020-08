Seoul (AsiaNews/Agenzie) – È probabile che la Corea del Nord sia in grado di produrre un ordigno nucleare abbastanza piccolo da essere montato sulla testata di un suo missile balistico. È quanto emerge da un rapporto confidenziale delle Nazioni Unite, basato su informazioni ottenute da un certo numero di Stati membri, che la Reuters ha potuto visionare.

Secondo il documento, trasmesso ieri al comitato Onu che monitora l’applicazione delle sanzioni a Pyongyang, i sei esperimenti nucleari condotti negli ultimi 15 anni hanno perfezionato le capacità dei nordcoreani di “miniaturizzare” dispositivi nucleari.

Oltre a continuare a produrre uranio altamente arricchito, necessario per la produzione di armi nucleari, il regime di Kim Jong-un vuole costruire missili a testata multipla dall’elevata capacità di penetrazione.

Con i propri vettori balistici, la Corea del Nord può colpire gli Stati Uniti e gran parte dell’Europa.

Nel 2006, l’Onu ha imposto sanzioni economiche e finanziarie su Pyongyang per arrestare il suo programma nucleare, senza ottenere risultati. Tra il 2018 e il 2019, il presidente Usa Donald Trump ha incontrato tre volte Kim per risolvere la disputa, ma le due parti non hanno trovato un accordo. I nordcoreani non intendono rinunciare al loro arsenale nucleare prima della cancellazione delle sanzioni.