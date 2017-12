Panvel (AsiaNews) – Leader religiosi, studiosi, dottori e legislatori da tutta l’India si riuniscono questi giorni in difesa della vita. Lo “Eva- Simposio sulla vita” del 2017 è organizzato dall’eparchia di Kaylan, con il sostegno della commissione sinodale siro-malabarese per famiglia, laicità e vita. L’evento dura tre giorni, e si concluderà domani, 2 dicembre.

Mons. Sebastian Vaniyapurackal, nuovo vescovo della Chiesa siro-malabarese, ha inaugurato il simposio alla presenza di mons. Thomas Elavanal, vescovo di Kalyan. All’iniziativa partecipano 200 delegati, fra cui vescovi, figure religiose e laiche provenienti da più di 22 diocesi cattoliche dell’India e estere.

Gli organizzatori del simposio sostengono che “la società in cui viviamo” affronta crescenti e nuove minacce alla dignità della vita e di individui e famiglie, “in special modo quando la vita è fragile e senza difesa”. Essi affermano di aver accolto le raccomandazioni della quarta assemblea arciepiscopale siro-malabarese, che incoraggiava le diocesi e le eparchie a “inventare modi più concreti per promuovere la vita e proteggere il matrimonio”.

Durante il simposio, il dott. Pascoal Carvalho, membro corrispondente della Pontificia accademia per la vita, ha presentato un’analisi intitolata: “Le preoccupazioni etiche e la questione del fine-vita”. Ricordando il messaggio di poche settimane fa di papa Francesco all’accademia, l’esperto affronta varie questioni mediche ed etiche: l’accanimento terapeutico che definisce l’”eccesso di zelo” in alcune cure che si dimostrano inefficaci; la morte, da non confondere con il coma, durante il quale il paziente può ancora mostrare funzioni vitali e attività cerebrali; e il concetto di sofferenza come bene prezioso. Per la Chiesa cattolica, il dolore trova il suo “vero significato in Gesù Cristo”, che attraverso i suoi patimenti ha redento l’uomo.

In conclusione, il dott. Carvalho ribadisce che “la posizione della Chiesa cattolica non è tenere la persona in vita a tutti i costi… ma neanche porre fine alla sua vita perché è sofferenza e dolore”. Piuttosto, afferma l’esperto, “quando arriva il momento” bisogna accettare “i propri limiti e affidare la persona a Dio”, accompagnandola con “amore” e trattamenti che limitino la sua sofferenza. (NC)