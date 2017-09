Città del Vaticano (AsiaNews) – Anche la Chiesa si schiera contro le “fake news”, le notizie false. E’ infatti “La verità vi farà liberi » (Gv 8,32). Notizie false e giornalismo di pace”, il tema scelto da papa Francesco per la prossima, 52ma, Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che viene celebrata in molti Paesi, su raccomandazione dei vescovi del mondo, la domenica che precede la Pentecoste (nel 2018, il 13 maggio). Nel comunicare la scelta del Papa, la Segreteria per l’informazione sottolinea che il tema “riguarda le cosiddette ‘notizie false’ o ‘fake news’, cioè le informazioni infondate che contribuiscono a generare e ad alimentare una forte polarizzazione delle opinioni. Si tratta di una distorsione spesso strumentale dei fatti, con possibili ripercussione sul piano dei comportamenti individuali e collettivi”. “In un contesto in cui le aziende di riferimento del social web e il mondo delle istituzioni e della politica hanno iniziato ad affrontare questo fenomeno, anche la Chiesa vuole offrire un contributo proponendo una riflessione sulle cause, sulle logiche e sulle conseguenze della disinformazione nei media e aiutando alla promozione di un giornalismo professionale, che cerca sempre la verità, e perciò un giornalismo di pace che promuova la comprensione tra le persone”. “La Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, l’unica giornata mondiale stabilita dal Concilio Vaticano II (“Inter Mirifica”, 1963). Il testo del Messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali viene tradizionalmente pubblicato in occasione della ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti (24 gennaio)”.