Città del Vaticano (AsiaNews) – Papa Francesco reciterà il Rosario, sabato prossimo, 30 maggio, nella Grotta di Lourdes, nei giardini vaticani, in collegamento con alcuni dei principali santuari mariani del mondo.

Tema del rito, che sarà trasmesso in mondovisione alle 17.30, sarà "Assidui e concordi nella preghiera, insieme con Maria (cfr. At 1,14)". Si chiederà alla Vergine aiuto e soccorso nella pandemia.

L'iniziativa promossa dal Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, vedrà il coinvolgimento di famiglie e di uomini e donne rappresentanti dei settori più coinvolti nella pandemia, ai quali saranno affidate le decine del Rosario. A recitarle saranno medici e infermieri, pazienti guariti e pazienti che hanno subito lutti, un cappellano ospedaliero e una suora infermiera, una farmacista e una giornalista, e infine un volontario della Protezione civile con i suoi familiari e anche una famiglia che ha visto nascere un bambino proprio nei momenti più difficili, per esprimere la speranza che non deve mai venire meno.

In collegamento ci saranno santuari dei cinque continenti tra cui Lourdes, Fatima, Lujan, Milagro, Guadalupe, San Giovanni Rotondo e Pompei.