Gli appuntamenti dal 22 al 26 giugno 2022 a Roma che ogni vescovo è invitato ad organizzare nella propria diocesi, negli stessi giorni. Le famiglie, in ogni continente, da casa, con il computer o lo smartphone, avranno la possibilità di partecipare a distanza. In mondovisione l’incontro inaugurale con il Papa, cioè il Festival delle famiglie del 22 giugno, la Messa di sabato 25 giugno pomeriggio con tutte le famiglie di Roma in Piazza S. Pietro, e l’Angelus del giorno dopo.

Città del Vaticano (AsiaNews) – Il X Incontro mondiale delle famiglie sul tema “L’amore familiare: vocazione e via di santità”, sarà un evento multicentrico e diffuso nelle diocesi di tutto il mondo, al quale si potrà partecipare in modalità digitale o che comunque sarà possibile seguire in contemporanea agli appuntamenti di Roma. “Un evento mondiale – l’ha definito oggi, alla presentazione dell’Incontro, il card. Kevin Farrell, prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita - che permetterà a tutte le famiglie di partecipare agli incontri diocesani, ai momenti di festa e alla Santa Messa, che ogni vescovo è invitato ad organizzare nella propria diocesi, negli stessi giorni in cui il Papa riunirà a Roma solo i delegati delle conferenze episcopali, dei movimenti e delle associazioni familiari”.

A Roma il 22 giugno 2022 ci sarà il Festival con le testimonianze delle famiglie, alla presenza del Papa; dal 23 al 25 mattina si terrà il congresso pastorale, che includerà celebrazioni e adorazione eucaristica, conferenze pastorali e panel per mettere in dialogo esperienze pastorali di tutto il mondo. Il pomeriggio di sabato 25 la messa celebrata da Francesco in piazza san Pietro e il 26 l’Angelus.

“Sarà nostra premura – ha detto il card. Farrell - invitare i vescovi ad aderire all’invito del Santo Padre e a programmare sia il cammino di preparazione verso l’evento, sia l’evento diocesano stesso, che potrà svolgersi nella settimana dal 22 al 26 giugno 2022, parallelamente all’Incontro del Papa a Roma con i delegati”. “La bellezza di questa opportunità – ha aggiunto - consiste nel fatto che non solo gli operatori della pastorale familiare, ma tutte le famiglie delle parrocchie e delle diocesi potranno ritrovarsi attorno al proprio vescovo”.

Quanto ai delegati, il loro numero, ha spiegato Gabriella Gambino, sotto-segretario del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, il loro numero “sarà proporzionale alla dimensione della Conferenza episcopale stessa. Anche per i movimenti e le associazioni sarà previsto un numero prestabilito di delegati”. “Ai vescovi, nelle diocesi di tutto il mondo, invece, invieremo direttamente dei suggerimenti per organizzare l’evento, per la prima volta, a livello locale. Ci rendiamo conto che non è facile prendere l’iniziativa, specialmente in alcune aree geografiche e in alcune situazioni pastorali particolari, ma incoraggiamo tutti a provare a coinvolgere le famiglie in questa avventura. Tante famiglie desiderano partecipare e vorrebbero essere coinvolte anche solo a livello diocesano. Nelle diocesi, gli incontri potranno essere impostati a partire dal tema scelto dal Santo Padre, che costituisce la base da cui sono scaturite le 7 catechesi che, a breve, verranno pubblicate dalla Diocesi di Roma in 5 lingue e saranno a disposizione di tutto il mondo. Queste catechesi costituiscono di per sé un cammino di preparazione agli incontri che si terranno sia a Roma che nelle singole diocesi”.

“Le famiglie, in ogni continente, da casa, con il computer o lo smartphone, avranno la possibilità di partecipare a distanza con una apposita modalità di iscrizione, sia al cammino di preparazione – nel corso dei prossimi mesi, infatti, una volta iscritti, riceveranno informazioni degli strumenti pastorali che man mano verranno messi a disposizione sempre dal nostro Dicastero - sia seguendo in modalità digitale diretta l’Incontro di Roma nella settimana dal 22 al 26 giugno 2022”.

In proposito, mons. Walter Insero, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Roma, ha rilevato che “una delle principali sfide consisterà non solo nel potenziare la comunicazione, ma nel favorire la partecipazione social a questo evento”.

“Le famiglie di ogni continente – ha spiegato - oltre agli incontri in presenza organizzati a livello locale, avranno la possibilità di sentirsi vicine, seguendo l’Incontro mondiale di Roma con il computer o lo smartphone. Il cammino di preparazione sarà allo stesso modo reso disponibile per tutti in modalità digitale, grazie al sito www.romefamily2022.com. Ai delegati riuniti in presenza si aggiungeranno quindi migliaia di partecipanti. Tutti i momenti dell’Incontro Mondiale potranno essere seguiti in streaming sui canali social”.

“L’incontro inaugurale con il Papa, cioè il Festival delle famiglie del 22 giugno 2022 nell'Aula Paolo VI, sarà trasmesso in mondovisione, come pure la Santa Messa di sabato 25 giugno pomeriggio con tutte le famiglie di Roma in Piazza S. Pietro, e l’Angelus del giorno dopo con il mandato alle famiglie di tutto il mondo. Il sito internet, in questi mesi di avvicinamento, servirà principalmente per diffondere contenuti che possano aiutare le diocesi, i movimenti, le associazioni, a organizzare eventi, riflessioni e incontri nelle comunità locali. Ci sarà uno spazio per le sette catechesi, che saranno pubblicate progressivamente, alle quali saranno collegati dei video con testimonianze”.

Una sezione del sito è dedicata a raccogliere i materiali prodotti dalla Diocesi di Roma e dal Dicastero, a disposizione di tutti e scaricabili gratuitamente: loghi, video, testi, suggerimenti. Un’altra sezione è invece riservata all'aiuto concreto ai tre progetti romani che sostengono le famiglie in difficoltà, di cui ha parlato prima il cardinale De Donatis. Per quanto riguarda la strategia Social abbiamo optato per un approccio consono alla modalità diffusa e multicentrica. L'obiettivo è di coinvolgere quanti più profili social possibili per condividere con loro il nostro hashtag #wmof22 e diffondere così i nostri contenuti. Tra questi, oltre ai video che affronteranno i temi delle catechesi, ci saranno alcune interviste alle famiglie romane, testimonianze di famiglie di altri continenti, alcune storie di famiglie sante, etc”.