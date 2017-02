» 03/02/2017, 13.23



VATICANO

Papa: possa la nonviolenza diventare lo stile caratteristico della politica

In un messaggio indirizzato al Summit mondiale dei Nobel per la pace Francesco scrive che “quando le vittime della violenza sono capaci di resistere alla tentazione della vendetta diventano i promotori più credibili della nonviolenza e della costruzione della pace”.

Città del Vaticano (AsiaNews) – Possa la nonviolenza diventare lo stile caratteristico della politica. E’ l’auspicio che esprime papa Francesco in un messaggio indirizzato al 16mo Summit mondiale dei Nobel per la pace in corso a Bogotá, sul tema “Pace e riconciliazione”. Nel documento a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, Francesco scrive: “Gli sforzi compiuti in Colombia per costruire ponti di pace e riconciliazione possano ispirare tutte le comunità a superare le animosità e le divisioni”. “Quando le vittime della violenza sono capaci di resistere alla tentazione della vendetta – prosegue il messaggio – diventano i promotori più credibili della nonviolenza e della costruzione della pace”. Il Papa, si legge ancora nel documento, incoraggia gli sforzi “per promuovere la conoscenza e il dialogo tra le persone”. Francesco prega, infine, che la “la nonviolenza possa diventare lo stile caratteristico delle nostre decisioni, delle nostre relazioni, delle nostre azioni, della politica in tutte le sue forme”. Nella foto: l’intervento di Leymah Gbowee (Nobel 2011)

invia ad un amico : Papa: possa la nonviolenza diventare lo stile caratteristico della politica Medio Oriente Asia del Sud Asia Centrale Asia del Nord Asia Sud-Est Asia dell'Est Asia Nord-Ovest Afghanistan Armenia Azerbaijan Bahrain Bangladesh Bhutan Brunei Myanmar Cambogia Cina Timor Est Georgia India Indonesia Iran Iraq Israele Giappone Kazakistan Corea del Nord Corea del Sud Kuwait Kyrgyzstan Laos Libano Macao Malaysia Mongolia Nepal Oman Pakistan Filippine Qatar Russia Arabia Saudita Singapore Sri Lanka Siria Taiwan Tagikistan Tailandia Turchia Turkmenistan Emirati Arabi Uniti Uzbekistan Vietnam Yemen Palestina Hong Kong Giordania Europa Nord America Sud America Africa

In un messaggio indirizzato al Summit mondiale dei Nobel per la pace Francesco scrive che “quando le vittime della violenza sono capaci di resistere alla tentazione della vendetta diventano i promotori più credibili della nonviolenza e della costruzione della pace”.



: : (*) : : (*) : (*)



: (*)

























Vedi anche

VATICANO-PACE

Nel Messaggio per la Giornata mondiale della Pace 2017, papa Francesco oppone alle violenze degli armamenti, della finanza e del fondamentalismo l’educazione in famiglia e il divenire testimoni e operatori di pace. I leader del mondo invitati ad assumere le beatitudini come “manuale” per attuare le loro politiche. In un mondo dalla “guerra a pezzi”, occorre ricucire la collaborazione con tutte le religioni e gli uomini di buona volontà. La fine della “guerra giusta” e degli “interventi militari umanitari”. Un appello all’islam (e alle religioni): la violenza non è da Dio.

VATICANO-PACE

Nel Messaggio per la 50ma Giornata mondiale della pace, papa Francesco afferma che la nonviolenza è la scelta più ragionevole; la violenza è invece illusoria. Il vangelo dell’amare i nemici è “la magna charta della nonviolenza cristiana”. Le testimonianze di Madre Teresa, Gandhi, Martin Luther King, Giovanni Paolo II. “Nessuna religione è terrorista”. “Le politiche di nonviolenza devono cominciare tra le mura di casa per poi diffondersi all’intera famiglia umana”. Le otto beatitudini, manuale di nonviolenza per leader politici e religiosi, imprenditori, dirigenti e media. Il nuovo Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale aperto alla collaborazione di tutti.

VATICANO

VATICANO - PACE 2015

VATICANO