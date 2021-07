L'operazione al colon è stata eseguita ieri sera. Si prevede una degenza di almeno cinque giorni, che non comporterà cambi di programma nell'agenda del pontefice: già da questa settimana l'udienza generale del mercoledì era stata sospesa per la consueta pausa estiva.

Città del Vaticano (AsiaNews) - Papa Francesco “ha reagito bene” all'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto al Policlinico Gemelli di Roma. A renderlo noto è stato il direttore della Sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni in una dichiarazione diffusa ieri sera. Ricoverato nel pomeriggio, il pontefice è stato operato in serata in anestesia generale per una stenosi diverticolare del sigma, la parte terminale del colon: un intervento che non comporta particolari complessità. Nell'équipe in sala operatoria - guidata dal prof. Sergio Alfieri - era presente anche il medico personale del papa, il prof. Roberto Bernabei.

Dal Policlinico Gemelli trapela che il decorso post-operatorio è nella norma e dovrebbe durare almeno cinque giorni. Questo non comporterà comunque alcun cambio di programma in Vaticano: l'intervento è avvenuto, infatti, nella settimana in cui era già prevista la sospensione delle udienze generali del mercoledì, come avviene ogni anno per tutto il mese di luglio. Alla domenica, invece, il papa dovrebbe rivolgersi come di consueto ai fedeli per la preghiera dell'Angelus.

La stanza al decimo piano dove è ricoverato si affaccia sull'ingresso principale dell'ospedale. Oltre al personale del Policlinico Gemelli ad assistere Francesco vi sono anche due infermieri del Vaticano. La stanza è la stessa dei ricoveri di Giovanni Paolo II: comprende anche un piccolo salottino, dove è stato allestito un altare per la celebrazione della messa.