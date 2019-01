Panama (AsiaNews) – La presenza di tanti giovani venuti a celebrare la Giornata mondiale della gioventù renderà Panama un luogo di speranza e di impegno a creare un mondo più umano, capace di superare la convinzione che il futuro passi per la competitività, l’avidità, la speculazione, la legge del più forte. E’ il primo messaggio che papa Francesco ha rivolto a Panama, luogo della 34ma GMG, nelle parole che ha rivolto alle autorità, ai membri del corpo diplomatico e ai rappresentanti della società civile e della cultura riuniti nel Palazzo Bolívar di Panama.

Arrivato ieri pomeriggio, il Papa ha iniziato la sua visita nel Paese con la protocollare visita al presidente della Repubblica di Panama, Juan Carlos Varela Rodríguez (nella foto). Francesco e il presidente hanno avuto un colloquio privato, preceduto da un saluto di Francesco e del presidente dal balcone del palazzo presidenziale.

Dopo l’incontro privato con il presidente, la presentazione della famiglia e lo scambio dei doni. Il Papa, accompagnato dal Presidente e dalla consorte, si è recato in auto al Palazzo Bolívar per l’incontro con le autorità.

Rivolgendosi alle circa 700 persone presenti, Francesco ha detto: “inizio il mio pellegrinaggio in questo storico luogo dove Simón Bolívar, affermando che ‘se il mondo dovesse scegliere la sua capitale, l’istmo di Panama sarebbe segnalato per questo augusto destino’, convocò i leader del suo tempo per forgiare il sogno dell’unificazione della Patria Grande. Una convocazione che ci aiuta a comprendere che i nostri popoli sono capaci di creare, forgiare e soprattutto, sognare una patria grande che sappia e possa accogliere, rispettare e abbracciare la ricchezza multiculturale di ogni popolo e cultura. Seguendo questa ispirazione possiamo contemplare Panama come una terra di convocazione e di sogno”.

Francesco ha poi definito il Paese “ponte tra gli oceani e terra naturale di incontri”. “Il Paese più stretto di tutto il continente americano, è simbolo della sostenibilità che nasce dalla capacità di creare legami e alleanze. Questa capacità contrassegna il cuore del popolo panamense”.

Rivolgendosi poi in particolare a “tutti quelli che detengono un ruolo direttivo nella vita pubblica”, Francesco ha chiesto di “avere una condotta conforme alla dignità e autorità che rivestono e che è stata loro affidata. È un invito a vivere con austerità e trasparenza, nella concreta responsabilità per gli altri e per il mondo; una condotta che dimostri che il servizio pubblico è sinonimo di onestà e giustizia, e il contrario di qualsiasi forma di corruzione. Essi esigono un impegno, nel quale tutti – incominciando da quanti ci diciamo cristiani – abbiamo l’audacia di costruire «una politica autenticamente umana» (Cost. past. Gaudium et spes, 73), che ponga la persona al centro come cuore di tutto; e questo spinge a creare una cultura di maggiore trasparenza tra i governi, il settore privato e tutta la popolazione”.

“Un altro mondo – ha concluso - è possibile, lo sappiamo e i giovani ci invitano a coinvolgerci nella sua costruzione affinché i sogni non rimangano qualcosa di effimero o etereo, affinché diano impulso ad un patto sociale nel quale tutti possano avere l’opportunità di sognare un domani: anche il diritto al futuro è un diritto umano”

Il programma della giornata prevede l’incontro con i vescovi centramericani e, in serata, alle 17.30 locali (22.30 GMT) la cerimonia di accoglienza per l’apertura della GMG, nel Campo Santa Maria la Antigua.