EGITTO - VATICANO - ISLAM Papa in Egitto: entusiasmo e ammirazione dai commenti in rete e sui media Loula Lahham



Quattro i momenti salienti che hanno caratterizzato il primo giorno di Francesco in Egitto. Plausi e apprezzamenti per il coraggio mostrato dal pontefice: “Grazie per aver rischiato la tua sicurezza per noi”. E qualcuno vorrebbe una capitale egiziana, come oggi, “pulita, sgombra e di una bellezza particolare. Ricorda i tempi passati”. Il Cairo (AsiaNews) - Sono quattro i momenti salienti che hanno caratterizzato il primo giorno del viaggio apostolico di papa Francesco in Egitto: il primo incontro con il presidente della Repubblica Abdel-Fattah al-Sisi; il suo intervento all’università islamica di al-Azhar, la più alta istanza sunnita del mondo musulmano, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo interreligioso; il suo secondo discorso, questa volta più politico, davanti alle massime istituzioni dell’Egitto; infine, il suo incontro con il capo della Chiesa copto-ortodossa egiziana e la firma di un accordo a suo modo storico, che include l’annullamento del secondo battesimo richiesto ai cattolici per poter entrare nella Chiesa copta. Infine, il momento di raccoglimento nella piccola chiesa di Al-Boutrossiya, in memoria di tutte le vittime delle violenze religiose nel mondo.

Ecco, di seguito, alcuni commenti raccolti sul web fra gli internauti egiziani e le opinioni dei principali commentatori locali sulla prima giornata di papa Francesco in Egitto: Guardando a papa Francesco, mi chiedo se giustizia e solidarietà esistono solo nel nostro vocabolario, o se ci stiamo muovendo per far sì che diventino realtà.

Mohamed ElBaradei, ex capo dell’Aiea (Agenzia internazionale per l'energia atomica) Mubarak ha accolto a suo tempo papa Giovanni Paolo II all’aeroporto del Cairo. Al-Sisi non è andato in aeroporto ad accogliere Francesco. Mi chiedo perché?

The Big Pharaoh, internauta egiziano I vertici dell’istituto Francescano orientale si stanno chiedendo perché Abdel-Fattah al-Sisi non ha ricevuto papa Francesco in aeroporto. E i commentatori delle tv egiziane si stanno inventando delle giustificazioni di rito.

Zeinobia, internauta Vi chiedo di pregare per il mio viaggio in Egitto come pellegrino di pace.

Papa Francesco Che il papa venga in visita da voi nella calma e nella serenità è molto meglio che farlo venire per trovarvi all’interno di campi profughi e senza casa.

Hamdi Alzaedy, attivista libico Il Paese che soffre a causa di terrorismo ed esplosioni ha approntato per il papa un piano di sicurezza capace di proteggere tutti. Vorrei tanto che si potesse investire su questa visita per il bene di tutto l’Egitto.

Israa, internauta Papa Francesco ha lanciato pesanti critiche al presidente al-Sisi, ma con molta diplomazia e finezza.

Inas Awad, internauta egiziana residente negli Stati Uniti Dio non ha bisogno di essere protetto dagli uomini. Noi siamo chiamati a camminare insieme, convinti che l’avvenire di tutti dipende anche dall’incontro fra religioni e culture.

Papa Francesco Ho bisogno di capire dove si trova il valore della pace in un Paese terrorizzato, nelle strade deserte per decreto e negli incroci svuotati. Tutto questo perché il papa della pace possa passare in pace. È un film ridicolo.

Racha Azab, attivista politico In tutta onestà, il discorso del grande imam Ahmad Al-Tayeb non mi è piaciuto. Egli ha affermato che il modernismo e il progresso sono la causa del terrorismo e ha esortato il mondo a opporsi alla filosofia del modernismo. Una passaggio pericoloso, se lo paragoniamo alle parole di papa Francesco, il quale ha portato diverse nozioni positive e giustamente legate alla modernità, sull’Egitto. Egli ci ha spronati a imparare a costruire una civiltà e ci ha detto che Dio non ci chiede certo di uccidere.

Rasha Ernest, attivista dell’Alto Egitto Caro papa Francesco, tu reverendo padre che porti un messaggio di pace e di amore. Grazie per aver rischiato la tua stessa sicurezza per noi. Grazie per aver mostrato a tutti noi che la nostra terra è veramente una oasi di pace, Ciò che noi viviamo non sono altro che eventi effimeri, che si susseguono con l’aiuto di Dio e con la presa di coscienza del nostro popolo. Che la pace di Dio ti accompagni.

Fatma Naout, scrittrice liberale egiziana Vorrei che il papa possa restare fra noi per sempre. La nostra capitale è pulita, sgombra e di una bellezza particolare. Mi ricorda i tempi passati.

Hisham Gheith, internauta egiziano Papa Francesco in Egitto. L’alba è più forte dell’oscurità, l’amore eterno di Dio regnerà su tutti noi per sempre.

Mohamed Metwalli, giornalista egiziano Ciò che è successo oggi ad al-Azhar è l’incontro islamo-cristiano più alto a livello mondiale. Non dobbiamo dimenticare che il terrorismo è iniziato in Occidente e precisamente negli Stati Uniti.

Abdel-Rahim Mourad, ex ministro libanese della Difesa Nel corso della sua prima apparizione pubblica, dopo essere stato oggetto di attacco di attivisti e media, il grande imam Ahmad Al-Tayeb pensa che la mancanza di pace e sicurezza nel mondo è dovuta a decisioni politiche internazionali imprudenti, prese da nazioni irresponsabili, e al traffico di armi.

Ahmed Ragab‏, giornalista egiziano I membri di al-Azhar presenti alla conferenza sono unanimi: Mi hanno detto che papa Francesco è più apprezzato del suo predecessore.

Aziz El Massassi‏, giornalista francese È un evento considerevole e che tocca il cuore al tempo stesso, in un momento di così grave pericolo: papa Francesco, il pope copto Tawadros e il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo che pregano insieme.

Alberto Fernandez, ex ambasciatore degli Stati Uniti Papa Tawadros, nella veste di patriarca della Chiesa d’Egitto, ha inciso il suo nome nella storia universale segnando l’accordo sull’annullamento del doppio battesimo dei cattolici. Non posso credere di aver vissuto nello stesso momento in cui si è verificato un evento tanto lieto.

