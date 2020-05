Alla messa odierna in Casa S. Marta, papa Francesco prega per l’Europa, che celebra la fine della Seconda guerra mondiale e i primi tentativi che daranno vita all’Unione europea. Nell’omelia ha sottolineato “l’onnipotenza della preghiera”. “Il compito del vescovo: pregare e predicare”. “È triste vedere bravi vescovi, bravi, gente buona, ma indaffarati in tante cose, l’economia, e questo e quell’altro e quell’altro”.