Città del Vaticano (AsiaNews) – Operare “un discernimento sulla metodologia pastorale nell’approccio alle giovani generazioni”, oltre che “al mondo di oggi, segnato da antiche e nuove piaghe”. E’ la raccomandazione rivolta da papa Francesco ai Passionisti, ricevuti oggi in Vaticano, in occasione del Capitolo generale della Congregazione, fondata nel 1720 da San Paolo della Croce e oggi presente in 61 Paesi.

“La forza e la semplicità del vostro messaggio, che è l’amore di Dio rivelato sulla Croce – ha detto loro, tra l’altro - possono ancora parlare all’odierna società che ha imparato a non fidarsi più delle sole parole e a lasciarsi convincere solamente dai fatti. Per molti giovani che sono alla ricerca di Dio, la Passione di Gesù può essere fonte di speranza e di coraggio, mostrando loro che ognuno è amato personalmente e fino alla fine. Possano la vostra testimonianza e il vostro apostolato continuare ad arricchire la Chiesa, e possiate voi restare sempre vicino a Cristo crocifisso e al suo popolo sofferente”.

Partendo proprio dalla specificità del loro carisma, il Papa li ha poi incoraggiati ad essere “ministri di guarigione spirituale e di riconciliazione”, “tanto necessarie al mondo di oggi, segnato da antiche e nuove piaghe”, “preferendo i più poveri nei luoghi più abbandonati”. Una vicinanza espressa tradizionalmente attraverso le missioni popolari, la direzione spirituale e il sacramento della Penitenza: “La Chiesa ha bisogno di ministri che parlino con tenerezza, ascoltino senza condannare e accolgano con misericordia. La Chiesa oggi sente forte l’appello ad uscire fuori da sé stessa e andare alle periferie, sia geografiche sia esistenziali. Il vostro impegno ad abbracciare le nuove frontiere della missione implica non soltanto l’andare in nuovi territori per portarvi il Vangelo, ma anche affrontare le nuove sfide del nostro tempo, come le migrazioni, il secolarismo e il mondo digitale”. Concretamente, ha concluso, questo significa “essere presenti in quelle situazioni dove la gente percepisce l’assenza di Dio, e cercare di stare vicino a coloro che, in qualsiasi modo o forma, stanno soffrendo”.