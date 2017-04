Washington (AsiaNews/Agenzie) – Rabbia e indignazione esplodono sui social media cinesi e vietnamiti dopo la diffusione del video in cui un passeggero del volo United Airlines viene rimosso dal suo posto in modo forzato per overbooking. I fatti risalgono alla sera dello scorso 9 aprile. Il video postato online ritrae alcuni agenti di sicurezza rimuovere l’anziano passeggero dal suo posto vicino al finestrino e trascinarlo lungo il corridoio. Le immagini lo mostrano, in chiaro stato di agitazione, col sangue che gli cola sul volto. I media Usa hanno riferito che il passeggero era David Dao, un medico di 69 anni. Le prime notizie indicavano che l'uomo fosse un cinese-americano. In seguito, è emerso che l’uomo era vietnamita e aveva vissuto in Kentucky per 20 anni. Il volo Chicago–Louisville era al completo. United Airlines ha dunque selezionato alcuni i passeggeri e ha chiesto loro di lasciare il velivolo. Milioni di cinesi hanno subito manifestato la loro ira verso la compagnia aerea sul sito di micro-blogging Sina Weibo. Fino alla mattina di ieri, il video ha registrato più di 600 milioni di visualizzazioni sull’equivalente cinese di Twitter. Un utente ha commentato: “Guardate il modo in cui hanno maltrattato il povero cinese. Non sembra neanche giovane. È davvero umiliante essere trascinato via sotto gli occhi di tutti, scalciando e urlando”. Un altro ha scritto: “È evidente che si sia trattata di una scelta per motivi razziali. E l'America si chiede perché le persone l’attaccano?”. Molti sono i racconti di esperienze spiacevoli con la compagnia aerea postati su Weibo, mentre sull’applicazione WeChat c’è chi ha proposto il boicottaggio di United Airlines. “Dovrebbero fargliela pagare per quanto accaduto, non solo perché la persona che è stata rimossa dal volo è di origine cinese. Chiunque dovrebbe avere il diritto di rifiutare tale trattamento irragionevole. Si tratta di dignità", ha detto un utente. Alle critiche cinesi hanno fatto eco quelle vietnamite, esplose una volta chiarita la nazionalità di Dao. “Non si può picchiare qualcuno e poi dire solo ‘mi dispiace’. L'uomo è un anziano, il comportamento della compagnia non è affatto umano. Sono degli avidi”, ha scritto Yeu La Phai Thuong sul sito Dai Ky Nguyen. “Gli incidenti accadono ovunque, speriamo che la compagnia aerea si presenti con una soluzione equa e compensi l'uomo”, ha commentato Mai sul forum Tuoi Tre. Un altro commentatore, Thanh, ha chiesto ironicamente: "Oh, è questa quella che chiamano civiltà americana?" Anche i media di Stato cinesi hanno criticato con durezza United Airlines. Il People’s Daily, organo ufficiale del Partito, ha dichiarato: “Chi osa volare con una tale compagnia aerea, che dovrebbe sostenere i valori del prendersi cura delle persone, ma calpestata diritti e gli interessi dei clienti?”. Oscar Munoz, amministratore delegato della United Airlines, ha emesso ieri un comunicato di scuse per il trattamento ricevuto dal passeggero, definendo l'incidente “veramente orribile”.