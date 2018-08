I due docenti, della Bar Association, collaborano con l’università da anni. L’ateneo non ha invitato il presidente dell’associazione alla cerimonia di chiusura del corso. In Cina la situazione degli avvocati per i diritti umani è drammatica. Nel 2015 le autorità hanno compiuto una serie di arresti contro il cosiddetto gruppo 709.

Pechino (AsiaNews/Agenzie) - Continua l’ostilità delle autorità cinesi verso gli avvocati per i diritti umani. In questi giorni, l’università di Pechino ha espulso due legali che dal 2011 tenevano il corso di Common law. I due docenti, di Hong Kong, sono: Hectar Pun e Cheung Yiu-leung, vicepresidente del China Continental Rights Concern Group. I due non potranno più tenere il corso istituito dalla Bar Association (la più grande organizzazione mondiale di professionisti del settore legale) per la prestigiosa università della città. Inoltre, l’ateneo avrebbe chiesto al presidente dell’associazione, Philip Dykes, di non partecipare alla cerimonia di chiusura del corso.

In una circolare invitata ai membri della Bar Association Philip Dykes spiega: “Una lettera di invito [all'università di Pechino] è stata inviata a fine maggio al segretariato della Bar. Ma, dopo un giorno o due, con una telefonata dall'università mi hanno detto che non dovevo venire” ha scritto Dykes. “Nessuna spiegazione è stata data”.

In seguito alla sospensione dei due avvocati il comitato esecutivo della Bar ha deciso di sospendere il corso e di non collaborare più con l’università, definendo la decisione “inaccettabile”.

Cheung Yiu-leung (foto) ha seguito le vicende degli avvocati per i diritti umani arrestati in Cina dopo che nel luglio del 2015 le autorità hanno effettuo un giro di vite senza precedenti contro il cosiddetto gruppo 709. Molti di loro, come Wang Quanzhang, sono ancora detenuti, torturati e non hanno diritto a una difesa. Hectar Pun, invece, ha difeso figure del mondo pro-democrazia di Hong Kong, tra cui gli attivisti di Occupy Mong Kok, l'ex parlamentare Leung Kwok e i legislatori Baggio Leung e Yau Wai-ching.