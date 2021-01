Affluiti nel mercato cinese 163 miliardi di dollari di capitali stranieri: In quello Usa si sono fermati a 134 miliardi. In calo gli investimenti della Cina nella Belt and Road. Li Keqiang: il Paese affronta grandi sfide. Vice premier Liu He: Aiutare le piccole imprese in difficoltà per il Covid-19.

Pechino (AsiaNews) – La Cina ha superato gli Usa come primo Paese destinatario di investimenti diretti esteri. Secondo un rapporto pubblicato ieri dall’Agenzia Onu per il commercio e lo sviluppo, lo scorso anno gli investitori stranieri hanno fatto affluire nel mercato cinese capitali per 163 miliardi di dollari; negli Stati Uniti si sono fermati a 134 miliardi.

A causa della pandemia, gli investimenti diretti esteri sono calati del 42% a livello mondiale: da 1.500 miliardi di dollari nel 2019 a 859 miliardi nel 2020. La Cina ha accresciuto la sua quota di 23 miliardi di dollari; gli Stati Uniti hanno registrato invece un crollo di 117 miliardi.

Con una crescita del Pil al 2,3%, lo scorso anno quella cinese è stata l’unica grande economia a segnare un’espansione. Tra i Paesi avanzati solo Taiwan ha fatto meglio (intorno al +2,5%). Per il 2021, gli analisti si aspettano che il Pil cinese crescerà più del 6%.

Il grande afflusso di investimenti è un segno che gli investitori credono nell’economia cinese, e nella capacità del governo di superare l’emergenza pandemica. Il dato è anche il fallimento della politica dell’ex presidente Usa Donald Trump, che aveva scommesso sulla pandemia per riportare in patria le imprese statunitensi trasferitesi in Cina.

Secondo diversi osservatori, le ripresa post-Covid di Pechino rimane però problematica. Il crollo degli investimenti nella Belt and Road Initiative, il grande progetto voluto da Xi per rendere il Paese il dominus del commercio mondiale, lo testimonierebbe. Il China Global Investment Tracker ha calcolato che lo scorso anno gli investimenti cinesi in questo ambito si sono fermati a 46,5 miliardi di dollari: nel 2019 erano stati 103 miliardi; 117 nel 2018.

Anche i leader cinesi hanno espresso preoccupazione per la tenuta dell’economia nazionale. Parlando il 20 gennaio al Consiglio di Stato, il primo ministro Li Keqiang ha detto che il Paese sta affrontando grandi sfide e incertezze. Il problema maggiore sono le piccole e medie imprese, che occupano l’80% dei lavoratori impiegati nel settore privato. La scorsa settimana, il vice premier Liu He ha dichiarato che esse sono in difficoltà per l’insufficiente domanda e per il crescente costo delle materie prime e del personale.

Il governo deve disinnescare una potenziale bomba sociale. Le imprese di minori dimensioni in Cina sono 20 milioni, alle quali si aggiungono 90 milioni di lavoratori autonomi. Per far fronte alla loro crisi, Liu ha annunciato un nuovo piano di aiuti. Il sostegno dovrebbe arrivare dalle amministrazioni locali e dalle istituzioni finanziarie, che però sono note per favorire i finanziamenti ai grandi gruppi di Stato.

È il problema sollevato anche da Jack Ma, fondatore del gigante del commercio online Alibaba, finito nel mirino delle autorità per la sua crescente influenza. Alibaba è azionista di maggioranza di Ant Group, un’azienda hi-tech che fornisce anche servizi di di micro-credito online. Secondo Ma, piattaforme come Ant sono l’unico vero strumento a disposizione delle piccole e medie imprese per ottenere prestiti.