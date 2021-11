Le notizie del giorno: una fregata della marina tedesca arriva in Giappone, nel Kashmir i tifosi di cricket che hanno festeggiato la vittoria del Pakistan sono stati arrestati, in Russia continuano le proteste contro le limitazioni anti-covid.

CINA

Pechino ha chiuso le autostrade e i parchi giochi della città per il troppo smog, mentre ai tavoli internazionali discute sugli obiettivi di riduzione delle emissioni. La Cina nelle ultime settimane ha aumentato la produzione di carbone a causa della crisi energetica generata dalle carenze nelle catene di approvvigionamento. Anche a New Delhi la qualità dell’aria è pessima dopo i festeggiamenti per il Diwali.

GIAPPONE

Il ministro della Difesa giapponese ha ispezionato la fregata della marina tedesca Bayern, la prima nave militare del paese europeo a fare scalo in Giappone in circa 20 anni, dimostrando i solidi legami tra i due Paesi. Dopo il Giappone, la fregata dovrebbe visitare la Corea del Sud e navigare attraverso il Mar Cinese Meridionale, dove la Cina sta costruendo avamposti militari.

INDONESIA

L'Indonesia ha criticato l’accordo globale siglato alla COP26 di Glasgow per porre fine alla deforestazione entro il 2030, facendo capire che potrebbe non rispettarlo. Il governo non può "promettere ciò che non possiamo fare", ha detto la ministra dell’Ambiente indonesiana (in questo articolo l'altro giorno raccontavamo la situazione deforestazione del Sud-est asiatico).

THAILANDIA – MYANMAR

La scorsa notte 23 migranti birmani, tra cui 7 bambini, sono stati arrestati nel nord della Thailandia per essere entrati nel Paese in maniera illegale. I migranti hanno riferito di essere fuggiti dal Myanmar in cerca di lavoro. Da quando la Thailandia ha riaperto i propri confini ai turisti lunedì, sono aumentati i pattugliamenti ai confini.

KASHMIR

Alcuni tifosi di cricket che sui social hanno festeggiato la vittoria del Pakistan sull’India durante i mondiali sono stati arrestati. Nel Kashmir, la regione a maggioranza musulmana contesa da Islamabad e New Delhi, la polizia indiana ha eseguito gli arresti sulla base di una severa legge anti-terrorismo dopo che i video delle celebrazioni di alcuni studenti sono circolati sui social.

PAKISTAN

Il primo ministro del Pakistan Imran Khan ha presentato un pacchetto di sussidi da 709 milioni di dollari (613 milioni di euro) per le famiglie a basso reddito alle prese con il rincaro dei prezzi degli alimenti. Khan lo ha definito il "il più grande programma di welfare mai realizzato in Pakistan".

RUSSIA

Nonostante i record di infezioni e decessi, in Russia si moltiplicano le proteste per le limitazioni. Nella città di Obluch, nella regione autonoma Ebraica in Siberia, 15 operatori delle ambulanze si sono licenziati, non accettando l’obbligo di vaccinazione. Proteste anche contro le “giornate non lavorative”, di fatto di quarantena. Nella regione di Khabarovsk le autorità hanno organizzato un concorso per chi si vaccinerà a novembre: il primo premio è di tre tonnellate di carbone per il riscaldamento. A Mosca si vince un appartamento.

ARABIA SAUDITA – YEMEN

Gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di missili all’Arabia Saudita per 650 milioni di dollari (562 milioni di euro), con lo scopo di “migliorare la sicurezza di un paese amico”, ha fatto sapere il Pentagono. È il primo accordo per la vendita di armi all'Arabia Saudita sotto la presidenza Biden. La coalizione guidata da Riyadh in Yemen ha comunicato di aver ucciso almeno 115 ribelli houthi durante dei raid nella provincia di Ma’rib.